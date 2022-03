Le parc aux grandes oreilles qui s’apprête à souffler sa 30ème bougie le 12 avril prochain, a accueilli ce week-end, les premiers visiteurs et célébrités qui ont pu découvrir le lancement du 30e anniversaire de Disneyland Paris.

Le 12 avril prochain, le parc Disneyland Paris s’apprête à célébrer ses 30 années d’existence. Un anniversaire en grande pompe que le parc ne pouvait rater pour rien au monde. Et pour fêter cet anniversaire comme il se doit, les équipes du parc ont travaillé durant des mois à la préparation de nouvelles surprises pour le public.

Ce week-end avait lieu le lancement officiel du 30ème anniversaire de Disneyland Paris. Les premiers visiteurs ainsi que de nombreuses célébrités invitées pour l’occasion, ont ainsi pu profiter des nouvelles expériences proposées par la destination, tels que le spectacle de jour « Rêvons… et le monde s’illumine ! », la séquence nocturne « Disney D-Light » qui met en scène un ballet de drones, et les nouveaux Jardins Féériques, où l’art se mêle à la nature.

Disneyland Paris a accueilli plus de 375 millions de visiteurs depuis son ouverture

Depuis son ouverture en date du 12 avril 1992, le parc Disneyland Paris a accueilli plus de 375 millions de visites. Le parc vient également annoncer la réouverture prochaine du restaurant emblématique Walt’s – An American Restaurant, ainsi que de nouvelles collaborations avec des marques de renom, telles que Bodum, Pandora et Bic.

« Le 30e Anniversaire est un temps fort pour la destination. Il marque aussi le début d’une nouvelle ère placée sous le signe de la transformation, de la créativité sans limite et du savoir-faire dont font preuve ses 16.000 Cast Members pour créer une expérience visiteurs encore plus immersive et inoubliable. » explique le parc.

