Impossible d’y échapper, les jours rallongent, le soleil fait doucement, mais sûrement son retour et les températures remontent de la même manière. Bref, le printemps est clairement en approche. Pour vous assurer d’accueillir cette nouvelle saison pleine de promesses avec le sourire, rien de tel que de vous plonger ou de vous replonger dans des séries qui donnent justement la pêche. Et, en la matière, vous avez l’embarras du choix ! Sitcom ou série aux épisodes plus longs, à vous de dire ce qui vous fait rire !

Friends, la sitcom incontournable

Si on ne devait garder qu’une série que l’on visionnerait et revisionnerait à l’infini, ce serait sans aucun doute Friends. Alors c’est vrai, on connaît désormais par cœur toutes les meilleures répliques de Chandler, Monica, Ross, Rachel, Joey et Phoebe, mais on prend toujours autant de plaisir à les revoir, que ce soit pendant des rediffusions à la télévision ou sur Netflix. Et c’est encore plus vrai depuis les retrouvailles organisées en juin 2021, qui nous ont tous replongés dans une grande nostalgie.

Il faut bien le dire, pendant ses dix saisons, Friends nous a donné de quoi rire à chaque épisode ou presque. La virée à Las Vegas, le jeu créé par Ross qui sera fatal aux filles, le célèbre épisode qui voit les 6 amis jouer au poker, l’épisode où tout le monde se prépare pour le discours de Ross ou encore les apparitions toujours bien placées de Janice, il y a de quoi faire pour se faire plaisir. À vous de voir si vous voulez vous refaire l’intégrale ou si vous préférez retourner vers une saison ou un épisode en particulier !

How I Met Your Mother, la relève

Quand Friends s’est terminé au début des années 2000, une autre série s’est imposée dans le cœur du grand public en misant à son tour sur une chouette bande d’amis et quelques histoires d’amour plus ou moins compliquées : How I Met Your Mother. Aujourd’hui, la série reste très amusante, notamment grâce à des personnages comme Barney et Marshall. Mais attention, sur certaines intrigues – et notamment le côté dragueur obsessionnel de Barney- la série a pris un mauvais coup de vieux ! À revoir, donc, mais en faisant un certain tri !

Et si vous souhaitez miser sur de la nouveauté, vous pouvez toujours opter pour la suite de How I Met Your Mother : en janvier dernier, How I Met Your Father, porté par Hilary Duff et une nouvelle bande de copains, a débarqué sur nos écrans. Le programme, réalisé par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, reprend la même recette que la série initiale, en adaptant le scénario à notre époque et en misant sur un casting plus diversifié. Mais honnêtement, pas sûr que ce soit la meilleure série pour rire : les critiques, américaines notamment, ne sont pas vraiment séduits par cette nouveauté !

The Office ou Parks and Recreation, les séries qui détendent après le boulot

Et si, après votre journée de boulot, vous vous replongiez dans une ambiance de bureau ? Mais pas n’importe laquelle ! Vous avez le choix : la papeterie pour The Office ou le service municipal des parcs et jardins d’une petite ville américaine pour Parks and Rec. Toujours du côté des sitcoms, ces deux séries américaines (il existe aussi une version anglaise de The Office) qui commencent un peu à dater, mais qui restent finalement assez intemporelles sont cultes !

Légende : Les séries sur le monde du travail ont tout bon ! / Pixabay

Si vous leur donnez une chance, vous tomberez forcément sous le charme de Jim, Dwight, Michael et Pam dans The Office et de Leslie, Ron, Ann et Ben dans Parks and Rec. Et rassurez-vous, aucun risque que cela vous fasse penser au travail. Au pire, vous retrouverez juste quelques similitudes avec certains de vos collègues…

Jane The Virgin, la série qui fait rêver

Vous êtes du genre à aimer (ou à aimer détester) les soap opéras et les télénovelas ? Alors Jane The Virgin est le programme qu’il vous faut. Dans cette comédie romantique et dramatique à la fois, vous suivrez les péripéties qui animent la vie d’une jeune femme a priori comme tout le monde : Jane est une jeune Américaine d’origine latino qui rêve de devenir écrivaine et qui se retrouve enceinte par erreur après une simple visite de contrôle chez le gynécologue. Et, évidemment, cela chamboule tous ses plans et sa vie, sur tous les plans !

Véritable concentré d’amour et d’humour (avec une touche de drame), Jane The Virgin est une ode à la famille, à l’amour et à la vie. C’est clairement une série qui est faite pour remonter le moral de chacun, et même des âmes les plus tristes. Attention, chaque épisode dure entre 40 et 50 minutes, prévoyez donc plus de temps devant votre écran si vous vous lancez dans les aventures de Jane Villanueva.

Sex Education, la série qui ose tout

Avec Sex Education, vous êtes de retour dans le monde du lycée, mais un lycée bien particulier ! La série, diffusée sur Netflix depuis plusieurs saisons déjà et qui mise elle aussi sur des épisodes de près d’une heure, nous plonge dans un monde ultra moderne et décomplexé. On ne vous en dit pas plus. Après tout, le titre de la série en dit déjà beaucoup. Et le reste, il faut le voir pour le croire ! Mais ce qui est certain, c’est que les intrigues de la série comme les personnages vous toucheront autant qu’ils vous amuseront. En somme, vous allez rapidement trouver la série très attachante. Et c’est bien tout ce qu’on recherche dans un programme TV, non ?

