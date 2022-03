Ce dimanche, la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, a officialisé son ralliement auprès d’Eric Zemmour.

C’était la surprise de ce meeting. Ce dimanche, alors qu’Eric Zemmour tenait un grand meeting politique à Toulon, dans le Var, celui-ci a pu compter sur la présence de l’ancienne membre du Rassemblement National, à savoir Marion Maréchal.

La jeune femme est montée sur le podium aux côtés d’Eric Zemmour, officialisant ainsi son ralliement au candidat de la Reconquête !

« J’ai la certitude que la recomposition politique va advenir, je crois de nouveau la victoire possible » a ainsi lancé la jeune femme de 32 ans qui est apparue enceinte sur la scène devant une foule de militants.

Présidentielle: Marion Maréchal main dans la main avec Éric Zemmour lors du meeting à Toulon pic.twitter.com/qXfbvSC3Fk — BFMTV (@BFMTV) March 6, 2022

Marion Maréchal qui n’a pas mâchée ses mots face au Président de la Répulique, Emmanuel Macron, déclarant ainsi un « président diviseur », qui nous « a obligés à trier entre vaccinés et non vaccinés » et « ouvre la voie à la lutte des races avec cette idéologie + woke + ».

Par Jérémy Renard