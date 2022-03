C’est du jamais vu ! Depuis la hausse du baril de pétrole, les prix des carburants se sont envolés en l’espace de quelques semaines.

Depuis l’augmentation des cours du baril de pétrole, les prix des carburants n’avaient jamais atteints de tels records de prix, avec parfois près de 2 € le litre de sans-plomb, dans certaines stations-services.

Si le prix actuel du litre de sans-plombs avoisine les 1.90 €, ce dernier fait référence à un baril à 90 dollars. Sauf que ce lundi, ce dernier se vendait à près de 130 dollars, soit 40 dollars de plus, soulignent nos confrères de l’Indépendant.

Des prix qui pourraient dépasser les 2 € le litre dans les semaines à venir…

Si la flambée des prix du baril de pétrole devait se poursuivre dans les semaines à venir, le prix du litre d’essence et du gazole pourrait ainsi continuer leur hausse, dépassant ainsi les 2 € le litre comme l’explique le journaliste économique, Nicolas Doze, au micro de BFMTV :

« Un dollar de hausse du prix du baril de pétrole, c’est un centime de plus le litre à la pompe 45 jours après » avant que l’éditorialiste de la chaîne n’ajoute : « Dans ces conditions, mi-avril on sera largement au-dessus des 2 euros le litre. »

Ce denier qui précise que mécaniquement, le prix de l’essence et du gazole pourrait gagner 40 centimes de plus dans un mois et demi.

Par La Rédaction