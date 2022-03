Ce mardi soir, Cyril Hanouna a été contraint de stopper son émission Touche pas à mon poste, à la suite d’importants problèmes techniques rencontrés sur la chaîne C8.

C’est tout d’abord dans l’émission « 6 à 7 » que les soucis ont visiblement commencés ce mardi soir sur C8. L’émission en direct n’a pas pu être diffusée. Elle a été remplacée par une rediffusion d’un numéro de TPMP.

« On débranche et rebranche quelques câbles et on espère être (très vite) avec vous ! #TPMP » ont indiqué les équipes de Touche pas à mon poste, pensant ainsi que l’émission de Cyril Hanouna allait pouvoir reprendre.

Sauf qu’au moment de prendre l’antenne, Cyril Hanouna s’est de nouveau excusé auprès des téléspectateurs, expliquant : « Malheureusement, on doit stopper l’émission, on est vraiment dégouté, on reprendra ce débat demain (…) »

Si les raisons de cet incident technique ne sont pour le moment pas connues, d’autres services comme Discord, Spotify et des sites comme Canal +, Amazon, Youtube et Wikipédia, ont connu ce mardi soir d’importantes perturbations.

On débranche et rebranche quelques câbles et on espère être (très vite) avec vous ! #TPMP https://t.co/L9pD51JoD1 — TPMP (@TPMP) March 8, 2022

"Nous sommes désolés les chéri(e)s"



Malheureusement… @Cyrilhanouna doit rendre l'antenne suite à un problème technique… Nos sincères excuses 😢



On se retrouve demain en direct 🙏 pic.twitter.com/Jf5Ymh1eac — TPMP (@TPMP) March 8, 2022

