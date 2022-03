Le Préfet de police de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête et le dépôt d’une plainte à la suite de cette découverte.

Dans la nuit de lundi à mardi, quatre affiches montrant les visages de 7 policiers, visages découverts, ont été placardées dans la cité du Franc-Moisin, un quartier de Saint-Denis (93).

Sur toutes les affiches, la mention « Wanted » apparaît très clairement. Une phrase de menace mal orthographiée est également inscrite en bas de chaque affiche : « Baiser leur maman la pute sa vaut que dal c la cité ».

Une plainte déposée par le Préfet de police de Paris

Suite à cette découverte, le syndicat de police, SGP Police 93 n’a pas tardé à réagir. Sur sa page Facebook le Syndicat a ainsi répondu aux auteurs des faits : « Message à ceux qui ont placardés une photo faisant apparaître nos collègues de saint denis dans la cité des francs moisin la nuit dernière, nous leur disons :Vos pseudos intimidations, gardez les pour vous ! »

Le Syndicat de police du département précise que « Les policiers seront là, aujourd’hui comme hier et encore plus demain. » ajoutant que ces derniers « continueront à traquer les dealers, les voyous qui gangrènent les quartiers au détriment des habitants qui ne demandent rien d’autre que de pouvoir y vivre sereinement et en sécurité. »

De son côté, la Préfecture de Police a annoncé l’ouverture d’une enquête à la suite aux faits. Une plainte a également été déposée comme le souligne le préfet de Police, afin de retrouver les auteurs.

Deux affiches "Wanted", montrant une photo de groupe de 07 policiers et accompagnée d'une phrase menaçante, ont été découvertes à #SaintDenis.

Le préfet de Police porte plainte et une enquête a été ouverte afin d'en retrouver les auteurs. pic.twitter.com/qYk6GK1Yw7 — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2022

