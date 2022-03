La France a une place de choix dans l’histoire du football. Non seulement elle a formé certains des plus grands footballeurs du monde, ses entraineurs ont aussi marqué le football tel que nous le connaissons aujourd’hui. Découvrez dans cet article les huit meilleurs entraîneurs français de tous les temps.

1. Aimé Jacquet – Équipe de France

Jacquet peut se vanter d’avoir remporté la Coupe de France à deux reprises et trois titres de champion avec Bordeaux dans les années 80. Cependant, sa carrière a pleinement débuté en 1991 quand il a été nommé directeur du Centre national de formation technique.

Il rejoint l’équipe nationale l’année suivante comme assistant de Gérard Houllier avant de prendre les rênes suite à la non-participation de la France à la Coupe du monde de football de 1994. Lorsque vous regardez les clips et les moments forts de votre équipe favorite, vous remarquerez que Jacquet a mélange parfaitement la jeunesse et l’expérience dans l’équipe nationale avec une défense renforcée. Cette tactique a permis à la France de surprendre le Brésil avec des coups de pied arrêtés. La France était bien organisée et disciplinée.

2. Didier Deschamps – Équipe de France

C’est vrai que depuis la Coupe du monde remportée en 1998 en tant que Capitaine des Bleus, Deschamps semble avoir perdu sa gloire. Mais nous ne pouvons pas nier ses exploits. En 2003, Deschamps remporte la Coupe de la Ligue avec l’AS Monaco. Il a réussi à former une équipe de choc avec des joueurs comme Fernando Morientes, Ludovic Guily et Jérôme Rothen. Grâce à cette équipe, l’AS Monaco se retrouve en finale de la Ligue des champions.

En 2010, Deschamps aide Marseilles à remporter la Ligue 1, puis trois Coupes de la Ligue consécutive. Il a abattu un travail de titans avec l’équipe nationale. Il a complètement reconstruit l’équipe après Raymond Domenech et Laurent Blanc. Ce qui a permis à la France d’affronter le Brésil avec détermination et vigueur.

3. Michel Hidalgo – Équipe de France

En tant que joueur, Michel Hidalgo a remporté la première division française à deux reprises. Michel Hidalgo a contribué à reconstruire les Bleus lorsqu’il est devenu leur entraîneur en 1976. Avant lui, la France ne faisait que mordre de la poussière dans des compétitions internationales. Cela a changé en 1982 lorsque Hidalgo a emmené une équipe formée de Michel Platini et Dominique Rocheteau à finir quatrième à la Coupe du monde. C’était un exploit parce que la France n’avait jamais réussi à se qualifier pour le tournoi pendant 12 ans. Les Bleus deviennent Champions d’Europe deux ans plus tard et Hidalgo a été nommé entraîneur mondial de l’année par le magazine World Soccer qui l’avait déjà plébiscité comme entraîneur français de l’année en 1982.

4. Arsène Wenger – Arsenal

Admettons-le, Arsène a mal fini avec Arsenal mais son bilan à la tête de l’équipe doit être apprécié. Dès son arrivée, Arsène a tiré le meilleur de ce qu’il avait trouvé et a introduit des joueurs en qui il croyait. Arsenal était devenu une équipe professionnelle sans précédent. Il a veillé à la bonne alimentation des joueurs et a accordé une attention remarquable à leur entrainement. Les joueurs étaient maintenant en meilleure forme et santé. Parmi ses réussites figurent Thierry Henry et Robin Van Persie.

5. Guy Roux – AJ Auxerre

Guy Roux a fait partie du club pendant 44 ans, de 1961 à 2005. Il était d’abord joueur avant de devenir entraîneur. Son arrivée à la tête de l’équipe est un peu insolite. Il voulait être joueur/entraîneur mais le président Jean Garnault hésitait suite à son manque d’expérience. En réponse. Guy Roux rédige une lettre de six pages pour exposer ses idées sur la façon de diriger le club et de gérer l’équipe. Garnault cède et Roux amène Auxerre à remporter le Coupe de la Ligue 1 en 1996. C’est la seule couronne du club. Son influence devient encore plus visible lors de la Coupe de monde 1998 en France. Tous les entraîneurs qui l’ont croisé sont d’accord que le football français ne serait pas le même sans Monsieur Roux.

6. Robert Herbin – Saint-Etienne

En tant que joueur, Herbin a remporté cinq titres de champion et trois trophées de Coupe de France. En tant qu’entraîneur, il a remporté trois titres de champion consécutifs. Si vous suivez les mises à jour en direct du football, vous saurez que sous la direction de Robert Herbin, le club s’est offert une place en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. En 1981, il offre un autre titre de champion au club. Ce qui fait de Herbin l’un des hommes les plus décorés de l’histoire du football français.

7. Jean-Claude Suaudeau – FC Nantes

Le FC Nantes a droit à une place dans l’histoire du football français. Il fait partie des clubs les plus titrés avec huit titres de Ligue 1. Jean-Claude « Coco » Suaudeau remporte deux titres en tant que joueur de FC Nantes et fait encore mieux en tant qu’entraîneur.

La saison 1994-95 restera dans les annales de FC Nantes comme la meilleure. L’équipe n’a perdu aucun de 32 matchs de la saison sous Coco, un record qui n’a jamais été battu.

8. Luis Fernández – PSG

Sous la direction d’Hidalgo, le milieu de terrain Luis Fernandez a aidé les Bleus à remporter le Championnat d’Europe de 1984. En tant qu’entraîneur de Paris Saint-Germain, Fernández a fortifié l’équipe et a fait du club champion de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1996. Ce qui fait de lui le premier français à remporter un trophée européen. Il a contribué à faire venir Ronaldinho en Europe.

Les matchs de foot révèlent toujours des détails précieux sur les équipes et leurs entraîneurs. Ces détails nous permettent de dresser des listes comme ci-haut sans oublier Zinedine Zidane, Hervé Renard, Jocelyn Gourvennec, Rémi Garde, Paul Le Guen, Albert Batteux et tant d’autres.