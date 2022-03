La victime a été atteinte par une balle en pleine poitrine alors qu’elle se trouvait dans une rue de Bayonne.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une jeune femme de 18 ans qui se trouvait, rue Gosse à Bayonne, a reçu une balle en pleine poitrine lorsqu’un homme a tiré à plusieurs reprises en dans sa direction.

Grièvement blessée, la victime qui a eu le poumon perforé, a été prise en charge par les secours avant d’être transportée vers le centre Hospitalier de la Côte Basque. Selon France Bleu, ses jours ne sont toutefois plus en danger.

L’auteur des tirs a quant à lui été appréhendé par les policiers alors qu’il se trouvait à quelques rues des lieux du drame. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Bayonne pour comprendre les raisons qui ont motivé cet hommage à ouvrir le feu en pleine rue. D’autant plus que l’homme et la victime ne se connaissaient pas.

Nos confrères précisent que le Parquet a de son côté ordonné une expertise psychiatrique envers le tireur. Ce dernier pourrait prochainement l’objet d’une mise en examen pour tentative de meurtre.

Par La Rédaction