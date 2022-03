Sorti ce jeudi 10 mars sur la Nintendo Switch, le jeu de course de karts Chocobo GP reprend les codes de l’emblématique Mario Kart.

Square Enix propose désormais une nouvelle expérience pour ses joueurs. Pas de monde ouvert ni de RPG mais c’est bien un jeu de simulation que les joueurs peuvent désormais acquérir sur Nintendo Switch. Nous l’avons testé…

On prend les mêmes et on recommence

Dans ce jeu de course de karts frénétique se déroulant dans l’univers des Chocobo, les joueurs peuvent s’affronter en solo (Local) ou à plusieurs (Multijoueurs) sur différents circuits en y incarnant l’un des personnages issus des jeux Chocobo et des séries Final Fantasy comme le Final Fantasy VI, IX et d’autres licences de Square Enix.

Le titre propose plusieurs modes de jeu comme un mode « Histoire » ou le mode « Chocobo GP ». De nombreux circuits vous seront proposés. Toutefois, le jeu manque cruellement de personnalisation, que ce soit au niveau des personnages ou encore du choix des véhicules qui se limite à trois modèles de kartings différents, une fois ces derniers débloqués.

Côté gameplay, le kart se contrôle bien dans l’ensemble malgré quelques dérapages capricieux qu’il faudra gérer sur le temps. Si nous devions comparé ce titre à celui de l’emblématique Mario Kart, celui-ci peut-y ressembler sur la forme mais n’ai rien à envier au jeu de simulation du célèbre plombier moustachu.

Chocobo GP / Square Enix / Nintendo Chocobo GP / Square Enix / Nintendo Chocobo GP / Square Enix / Nintendo

Des circuits plus loufoques les uns que les autres

Chocobo GP, offre aux joueurs de nombreux circuits plus loufoques les uns que les autres. On regrette toutefois que ces derniers restent plutôt simplistes dans l’ensemble et ne proposent pas de défis concrets. Les graphismes sont quant à eux très jolies et souvent détaillés tout comme la fluidité des mouvements.

Dans le mode Chocobo GP, les joueurs peuvent ainsi améliorer leur niveau et remporter de nombreuses récompenses après avoir gagné des tournois. De plus, les pilotes peuvent dépenser 800 mythril pour acheter un Pass Récompenses optionnel (qui donne accès à un catalogue supplémentaire de récompenses de saison), ou dépenser 2400 mythril pour acquérir un Pass Récompenses Premium optionnel (qui confère instantanément l’équivalent de 60 niveaux de récompenses de saison).

A noter que ces derniers pourront obtenir un bonus d’inscription de 800 mythril ** / *** (l’équivalent d’un Pass Récompenses), ce qui leur permettra de déverrouiller le personnage Cloud de FINAL FANTASY VII (disponible en tant que bonus d’un Pass Récompenses de niveau 60), mais ils pourront aussi troquer des Gil contre le personnage Squall de FINAL FANTASY VIII en allant dans la Boutique Gil.

Chocobo GP / Square Enix / Nintendo Chocobo GP / Square Enix / Nintendo Chocobo GP / Square Enix / Nintendo Chocobo GP / Square Enix / Nintendo Chocobo GP / Square Enix / Nintendo

Pour terminer :

Chocobo GP reste un bon jeu de kart où les joueurs pourront se défier en local ou à plusieurs joueurs qui pourront être jusqu’à 64 à s’affronter. Le titre propose également un championnat éliminatoire sur 4 manches. Un championnat au cours duquel les 4 premiers joueurs sont qualifiés pour la manche suivante, ce qui donne un défi supplémentaire aux joueurs, défi que l’on ne retrouvera pas dans le jeu Mario Kart 8 Deluxe présent sur la même console.

Si l’on aurait aimé pouvoir jouer sur des circuits un peu plus long, on regrette toutefois que le mode multijoueur local n’offre pas la possibilité de jouer à plus de 2 joueurs.

Par Jérémy Renard