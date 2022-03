Ce mardi 15 mars, le chef de l’État visitait un centre de réfugiés ukrainiens lorsqu’il a été apostrophé par une soignante contre le vaccin, en pleurs.

Emmanuel Macron a été interpellé par une jeune femme alors qu’il était en déplacement ce mardi, dans un centre de réfugiés ukrainiens.

« On a plus de travail, aidez-nous ! » lance une soignante qui se trouvait à proximité du Président de la République qui a aussitôt entamé le dialogue avec la jeune femme : « Vous avez plus de travail ? » lui répond ce dernier.

« Je veux juste reprendre mon travail, c’est tout ce que je vous demande, laissez-moi travailler. » Soignante face à Emmanuel Macron, ce mardi 15 mars 2022

La soignante, non-vaccinée explique en larmes : « Pourquoi obliger les soignants de se faire vacciner ? S’il vous plait, laissez-nous reprendre notre travail. ». poursuit cette dernière.

« Je comprends votre émotion. Le gouvernement à court terme, il ne va pas enlever l’obligation vaccinale. ». De son côté, la jeune femme lui a alors répondu : « Je veux juste reprendre mon travail, c’est tout ce que je vous demande, laissez-mois travailler. »

Emmanuel Macron a répondu à la soignante qu’il « entendait cet engagement » précisant à la jeune femme que « beaucoup de vos collègues se sont fait vacciner. Plus de 95% ».

Le chef de l’État qui s’est ensuite exprimé au micro de LCI, a déclaré : « Il y a parfois des colères, c’est normal, mais je trouve que nous faisons ce que nous devons faire collectivement. »

Après avoir visité un centre de réfugiés ukrainiens, Emmanuel Macron est apostrophé par une soignante antivax en pleurs. Comment le Président sent-il la France entre l'Ukraine et le Covid ? Comment le candidat peut-il faire campagne ? Interview #linstantPoL de @PaulLarrouturou pic.twitter.com/CinCqO8UK8 — LCI (@LCI) March 15, 2022

Par Jérémy Renard