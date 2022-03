La présidente du Rassemblement Nationale, Marine Le Pen, était ce mercredi soir, l’invitée de l’émission « Face à Baba » de Cyril Hanouna sur C8.

Pendant plus de deux heures, la candidate à la présidentielle a pu échanger avec différents interlocuteurs dont le polémiste et soutien d’Eric Zemmour à savoir, Jean Messiha.

Au cours de cet échange, ce dernier a reproché à Marine Le Pen, d’avoir fait un selfie avec une jeune femme voilée de 15 ans. Ce à quoi la présidente du Rassemblement National a répondu : « Mais enfin, c’est une jeune fille qui avait 15 ans. J’aurai du faire quoi ? Lui arracher son voile ? Moi je me bats contre l’idéologie et pas contre une adolescente qui porte le voile ! » a déclaré cette dernière qui a profité de l’occasion pour tacler le programme d’Eric Zemmour sur le sujet de l’immigration dont elle estime que celui-ci n’a pas été assez « travaillé ».

« Honnêtement, c’est piteux. Il y a six petits points, ça fait un quart de page sur 70 pages du programme… Donc je me dis, faire de l’islam le cœur de son projet politique pour sortir un truc comme ça, je dis : « c’est pas sérieux » ! Je n’entends parler que de ça de la part d’Eric Zemmour, et j’ai un programme que j’ai dérisoire. L’erreur d’Eric Zemmour est de ne pas faire la différence entre l’islam, qui rentre en compte dans le principe de la « liberté religieuse » en France, et l’islamisme qui est une idéologie totalitaire » a précisé Marine Le Pen.

Retrouvez ci-dessus l’échange complet entre Jean Messiha et Marine Le Pen.

Par La Rédaction