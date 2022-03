Ce vendredi matin, la zone aéroportuaire de Lviv, dans l’Ouest de l’Ukraine, a été touchée par plusieurs frappes russes.

Selon le maire de la ville de Lviv, des « missiles » russes ont frappé les environs de l’aéroport de cette ville ukrainienne située à l’ouest du pays, ce vendredi.

Sur son compte Facebook, Andriy Sadovy écrit : « Des missiles ont frappé le quartier de l’aéroport de Lviv. » sans préciser si ces nouvelles frappes avaient fait des victimes. Le maire a toutefois assuré que les missiles n’avaient pas touché directement les installations portuaires.

Le maire de cette grande ville située à la frontière polonaise, a toutefois appelé ses habitants à la prudence, leur demandant de suivre les instructions en cas d’alerte aérienne.

De son côté, l’armée russe a fait savoir que des combats intenses étaient toujours en cours dans le centre-ville de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine. C’est dans cette même ville que des frappes russes avaient détruites quelques jours plus tôt, une maternité, tuant et blessant plusieurs civils dont des femmes enceintes et des enfants.

Par Jérémy Renard