Après avoir provoqué la communauté chrétienne en dansant dans une église, Benjamin Lédig provoque désormais la communauté musulmane en s’en prenant au Coran.

Depuis quelques heures Benjamin Ledig fait à nouveau polémiques. Et pour cause, l’internaute qui s’est récemment fait remarquer en twerkant avec un ami en crop-top dans une église parisienne, vient de franchir un nouveau cap, s’en prenant cette fois-ci à la communauté musulmane.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte TikTok, on peut-y voir le jeune homme sortir un livre du coran de son sac de course avant de se moquer du texte sacré de l’islam.

« Tout ce qu’il y a écrit à l’intérieur me paraît très intéressant mais pour autant ça ne m’intéresse pas. Alors ce livre me servira peut-être à laver les vitres. On peut aussi l’utiliser pour caler un meuble. Ou alors pour laver ma table. » déclare le jeune homme qui a ensuite jeté le Coran à la poubelle.

« Vous l’avez compris, j’en ai strictement rien à foutre de ce qu’il y a d’écrit à l’intérieur. Et non, je ne suis pas obligé de respecter un Dieu parce que vous, vous y croyez. Donc vous vous en doutez, je ne vais pas en faire grand chose. » ajoute ce dernier.

Les internautes en colère !

Une nouvelle provocation qui ne passe pas auprès des internautes qui ont été très nombreux à réagir après la publication de cette nouvelle vidéo. « Parfois j’me demande si #benjaminmaissecret#benjamin_ledig est bien réel. Jsp ce qu’il cherche ou s’il est vrmt atteint psychologiquement » écrit l’un d’eux.

Le jeune homme qui avait pourtant réclamé il y a quelques jours une protection policière suite à de nombreux messages de haines et de menaces à s’en encontre, continue de faire parler de lui, tout en provoquant.

Alors oui, tu peux t'en foutre si tu veux, c'est ton droit ! Mais y'a une grande différence entre l'indifférence et l'insulte.

Par exemple, ton existence m'indiffère… Je suis neutre… Mais si je t'insulte et je te méprise, la c'est de la haine. pic.twitter.com/xWcgNRQ9fX — Le Grenier de Charba (@grenierdecharba) March 19, 2022

Par La Rédaction