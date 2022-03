Pour les étudiants qui choisissent de s’installer à Nantes dans l’optique de poursuivre leurs études, l’aventure démarre par la recherche d’un logement. Si vous cherchez votre logement étudiant à Nantes, découvrez tous nos conseils pour le trouver facilement.

Présentation de la ville de Nantes

Capitale de la Loire-Atlantique, Nantes est une ville de l’Ouest de la France. Sa population est aujourd’hui estimée à environ 300 000 habitants. En 2018, selon des chiffres fournis par l’Insee, la ville hébergeait 314 138 personnes. Nantes occupe régulièrement la première place au classement des villes qui offrent une meilleure qualité de vie en France. Cinquième meilleure ville étudiante selon un classement récent, Nantes est une ville très animée. Toujours selon l’Insee, 45 % de la population nantaise a moins de 30 ans. De nombreux espaces culturels existent à Nantes. On y retrouve 32 bibliothèques, 9 musées, des salles de spectacle et de nombreux festivals.

Nantes revendique le statut de ville étudiante, et c’est peu de le dire ! Son offre d’enseignement supérieur et de recherche est plurielle et très diversifiée. Parmi les instituts supérieurs de formation supérieure disponibles à Nantes, il y a l’université de Bretagne Loire, l’université de Nantes, la Centrale de Nantes et l’Audencia Business School pour ne citer que ceux-là. Selon Studapart, la population estudiantine à Nantes représente 25 % de la population totale de la métropole nantaise. Trouver un logement étudiant à Nantes n’est pas mince à faire et c’est pourquoi les recherches de logement s’intensifient dans cette ville en période de rentrée.

La surface et le type de logement pour un étudiant à Nantes

53 % d’étudiants qui souhaitent trouver un logement à Nantes désirent un appartement de type T1 ou un studio. Pour les appartements T2, c’est-à-dire deux pièces, seuls 14 % d’étudiants optent pour ce choix. Pour 22 % d’entre eux, la colocation est la solution idéale quand on étudie à Nantes. Enfin, 9 % d’étudiants choisissent de s’installer chez un habitant du coin. Il ne fait aucun doute qu’à Nantes, le succès que rencontre la colocation est sans commune mesure.

Cette option leur offre la possibilité d’avoir un logement plus spacieux, mieux équipé et de très bonne qualité. Outre l’absence d’isolement, le coût de ces logements est moins onéreux.

Le prix moyen du loyer mensuel d’un logement étudiant à Nantes

La dépense mensuelle moyenne pour le loyer d’un étudiant à Nantes est de 400 euros. Comparé aux autres villes universitaires françaises, ce coût n’est pas exorbitant. Le montant nécessaire pour se loger à Nantes en tant qu’étudiant est inférieur au budget que l’on dépenserait dans les villes avoisinantes. En guise d’exemple, la hausse du coût des loyers est d’environ 3 % plus élevée qu’à Nantes. Cela dépend par ailleurs du type de bien recherché. À Paris, le budget étudiant consacré au logement est de 800 euros.

Or, à Nantes, si vous optez pour une chambre en colocation, la moyenne des coûts est de 400 euros. En ce qui concerne les T1 et T2, le loyer mensuel varie entre 400 et 500 euros. Enfin, comptez au minimum 400 euros pour une chambre en résidence étudiante privée. 90 % se servent de leurs parents comme garants pour obtenir un logement. 2 % d’amis se portent garant pour les mêmes fins et 3 % utilisent les mécanismes mis en place par l’État.

Les conseils pour vous aider à trouver un logement étudiant à Nantes

Marinette Vidal est animatrice jeunesse et informatrice. Dans une interview accordée à la presse, cette dernière se veut péremptoire. Pour être sûr de trouver un logement étudiant pour la rentrée, les acquéreurs doivent entreprendre leurs recherches longtemps à l’avance, au mois de juin. Acceptez de perdre des mois de loyer en payant à l’avance même si le logement reste inoccupé pendant deux mois. D’expérience, elle avertit ceux qui attendent le mois d’août pour entreprendre leurs recherches. Non seulement ils prennent beaucoup de risques, mais ils peuvent très vite se retrouver dans la galère.

L’élargissement de la zone de recherche est un autre conseil à mettre en pratique. Parmi les secteurs les plus prisés par les étudiants, figurent en bonne place le quartier Commerce, l’île de Nantes et les bords du fleuve Erdre. En effet, étendre votre zone de recherche n’est pas une mauvaise idée. De nombreux loyers plus spacieux et moins chers existent dans des zones à faible demande. Les quartiers comme Malakoff attirent moins d’étudiants. Pourtant, des offres de logements y pullulent et l’abondance des moyens de desserte constitue un plus comme sur ce site.

