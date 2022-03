AMC a publié une toute nouvelle bande-annonce pour la dernière et sixième saison de Better Call Saul. Préquelle de Breaking Bad, Better Call Saul est une suite des événements qui ont amené le jeune avocat Jimmy McGill (Bob Odenkirk) à devenir le criminel Saul Goodman, apprécié des fans.

La dernière bande-annonce montre comment la renommée de Saul Goodman parmi les criminels s’accroît, même si cela a un prix. L’avocat est désormais populaire pour être le « gars de Salamanca » après son implication dans le Cartel. Mais, cela pourrait s’avérer risqué aussi bien pour Jimmy que pour Kim (Rhea Seehorn). En effet, Lalo Salamanca (Tony Dalton) a pu survivre à une tentative de meurtre organisée par Gus Fringe (Giancarlo Esposito) vers la fin de la saison 5 et la bataille secrète entre Fringe et le cartel pourrait être une menace pour Jimmy ainsi que pour Kim. De plus, Howard (Patrick Fabian) a pu créer un dossier contre Jimmy pour empêcher l’avocat d’être un avocat.

En janvier 2020, Better Call Saul a été renouvelée pour la sixième et dernière saison, ce qui signifie qu’il est maintenant temps de quitter Jimmy McGill et ses associés. La série explore la vie à travers la vie de Jimmy McGill, d’un ancien détenu à un avocat sérieux en passant par un avocat cupide. Dans sa quête du succès, il rencontre un assortiment de circonstances désagréables et une vie amoureuse compliquée, fait la connaissance d’un policier à la retraite à la moralité douteuse et est impliqué dans le cartel de la drogue mexicain.

La dernière bande-annonce montre comment chaque pièce du tableau s’aligne tandis que Gus ainsi que les Salamanca prennent toutes les mesures pour contrôler le trafic de drogue. Les jumeaux Salamanca (Daniel Moncada et Luis Moncada) sont prêts à déclencher le chaos. Nacho Varga (Michael Mando) se cache après avoir menti de façon éhontée au Cartel et Gus pourrait être obligé de négocier avec Hector Salamanca (Mark Margolis). Pour Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), le personnage de Jonathan Banks, l’ancien policier ne pourra pas revenir en arrière et sera finalement élevé au poste de général de Gus.

La prochaine saison de Better Call Saul devrait comporter 13 épisodes divisés en deux segments, on peut donc s’attendre à ce qu’elle soit aussi riche en adrénaline que de regarder un match sur lequel vous pariez sur betFIRST Sport. Les créateurs de la série ont déclaré qu’il s’agira du plus grand nombre d’épisodes par saison pour la série, car toutes les saisons précédentes (de la saison 1 à la saison 5) comptaient 10 épisodes.

De plus, cette série AMC se terminera avec un épisode d’avance sur sa sœur Breaking Bad, qui a été diffusée pendant cinq saisons avec une durée totale de 62 épisodes. Le nombre total d’épisodes de Better Call Saul s’élève à 63.

Better Call Saul a reçu trente-neuf nominations aux Emmy Awards, quatre nominations aux Golden Globes et trois nominations aux Critics’ Choice Awards au cours des cinq dernières saisons. La série a également été récompensée par un Emmy Award et un Peabody Award en 2018. Elle est créée par Sony Pictures Television et produite par Peter Gould, Vince Gilligan, Mark Johnson, Melissa Bernstein, Thomas Schnauz, Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer et Michael Morris.

