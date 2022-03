Le Ministre des affaires étrangères de la Russie a annoncé, ce lundi, qu’un décret est en cours de préparation pour restreindre l’accès à la Russie pour les citoyens « des pays inamicaux », alors que l’offensive des troupes russe se poursuit depuis plus d’un mois, ayant fait des dégâts considérables en Ukraine.

Vladimir Poutine a lancé son attaque contre l’Ukraine il y a près de 32 jours. Alors que ses soldats sont aux portes de la capitale de Kiev et que les sanctions économiques de l’Occident continuent de pleuvoir, le Chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, a annoncé, dans la foulée, vouloir restreindre l’accès à son pays à certaines catégories de ressortissants, ce lundi : « Un projet de décret présidentiel est en préparation pour introduire des mesures de représailles, concernant les visas, en lien avec les actions inamicales de plusieurs gouvernements étrangers. », a t-il déclaré. Et de préciser que cette mesure prévoit toute une série de restrictions pour accéder au territoire russe sans donner plus de détails concernant les pays visés.

Le gouvernement ukrainien a estimé à plus de 500 milliards d'euros les pertes économiques engendrées par la guerre avec la Russie. Cette estimation englobe "l'impact direct des destructions" mais aussi "les effets indirects des combats" sur l'économie #AFP pic.twitter.com/XfjklGSsP1 — Agence France-Presse (@afpfr) March 28, 2022

De son côté, Emmanuel Macron, qui s’est déjà entretenu à huit reprises avec Vladimir Poutine depuis le début de l’invasion russe, reste convaincu que la voie du dialogue avec Moscou est encore possible, selon nos confrères de FranceInfo.

Par Abdraman Abakar