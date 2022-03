De nouvelles « violences urbaines » sont survenues cette nuit à Aulanay-sous-Bois et Sevran. Des violences qui font suite à la mort d’un homme au cours de son interpellation par la police.

Dans la nuit de dimanche à lundi 28 mars, de nouvelles violences urbaines ont éclaté à Aulnays-sous-Bois et Sevran (Seine-Saint-Denis).

Selon nos confrères de France Info, ces dernières font suite à la mort d’un homme, tué par balle ce samedi midi au cours de son interpellation par la police, alors qu’il circulait à bord d’une camionnette volée.

Quelques heures plus tard, les forces de l’ordre déployées en nombre sur le terrain, ont fait face à des « jets de projectiles » par plusieurs « groupes de jeunes issus de différents quartiers. »

Au cours des incidents qui se sont produits la nuit précédente dans le département du 93, plusieurs véhicules dont un bus ont été incendiés ainsi qu’une caméra de surveillance comme en témoigne la vidéo publiée sur Twitter par le journaliste, Clément Lanot.

Un bus et une caméra de surveillance ont été incendié à Aulnay en marge des incidents à Sevran. https://t.co/DKWXBYNZbF pic.twitter.com/LkUXO5snSY — Clément Lanot (@ClementLanot) March 28, 2022

De son côté, Matthieu Valet, porte-parole du Syndicat Indépendant des Commissaires de police, s’est exprimé ce lundi matin dans l’émission de Jean-Marc Morandini sur CNEWS. « Aujourd’hui, on a une société qui n’emprisonne plus les voyous et les criminels qu’on connait et qu’on reconnait en permanence puisqu’ils sont toujours à faire dix fois les mêmes gardes à vue (…) » a déclaré le policier qui a également partagé sur son compte Twitter, une vidéo qui montre des jeunes voler un bus avant que celui-ci ne soit retrouvé incendié quelques minutes plus tard.

J'ai grandi dans une cité et le bus c'est souvent le seul moyen pour ces "petites gens" d'aller travailler, comme à #Aulnay.

Ces habitants des quartiers en ont marre comme les #policiers de voir toujours les mêmes voyous tout casser, tout brûler et devoir payer pour eux!#Sevran pic.twitter.com/WYTvUgu94r — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) March 28, 2022

Des voyous ont volé un bus et l'ont incendié à #Aulnay 😳!

Ce sont encore les honnêtes gens, qui n'ont que le bus pour aller bosser, qui vont trinquer.

Les 🇫🇷 en ont marre de payer pour ces raclures.

Courage aux #policiers engagés qui essuient des pluies de mortiers.#Sevran pic.twitter.com/8MYUxuKpMU — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) March 27, 2022

Toujours selon France Info, il n’y aurait pas eu de blessés du côté des policiers, au cours de cette nouvelle nuit d’affrontements. Six personnes ont toutefois été interpellées.

Par Jérémy Renard