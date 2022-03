L’image a fait le tour du monde. Will Smith a défendu sa femme lors de la cérémonie des Oscars qui s’est déroulée cette nuit à Los Angeles.

C’est une scène surréaliste qui s’est produite cette nuit lors de la 94e cérémonie des Oscars. L’acteur et humoriste, Chris Rock, est venu sur scène pour faire quelques blagues sur les personnalités présentes dans la salle, jusqu’à faire une plaisanterie sur l’épouse de Will Smith, à savoir Jada Pinkett-Smith.

L’humoriste a ainsi comparé ses cheveux rasés, au crâne rasé de Demi Moore dans le film « A Armes égales » de Ridley Scott (1997). Une mauvaise blague qui n’est pas passé aux yeux de Will Smith, son épouse souffrant depuis des années de la maladie alopécie, une maladie qui accentue la perte des cheveux.

Will Smith est alors monté sur scène avant de venir frapper Chris Rock, lui assénant une violente gifle. Une scène qui a bien entendu jeté un froid dans la salle. « Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête. » a lâché ce dernier. Puis lorsque l’acteur de Men In Black est venu se rassoir, il a alors lancé à l’humoriste : « Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche. ».

Will Smith a giflé Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars cette nuit 😳



Chris Rock s’est moqué de la perte de cheveux de Jada Pinkett Smith, qui souffre d’alopécie. « Garde le nom de ma femme hors de ta p***** de bouche » a hurlé l’acteur. pic.twitter.com/DyRA3I0Gjr — Views (@viewsfrance) March 28, 2022

Will Smith a présenté ses excuses

Quelques instants plus tard, Will Smith a reçu l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film La Méthode Williams qui revient sur le succès des joueurs de tennis Serena et Venus Williams. L’acteur a prononcé un discours avant d’être rapidement submergé par l’émotion en évoquant l’incident qui est survenu quelques instants plus tôt :

« Richard Williams était un défenseur acharné de sa famille. Je suis submergé par ce qui m’arrive. L’amour vous fait faire des choses démentes. Ma vocation c’est d’aimer les gens et de les protéger et d’être une ancre pour les miens. Dans ce métier, certains vous manqueront de respect et vous devez sourire, faire comme si c’était normal. Denzel Washington vient de me dire : attention le diable vient toujours lors de moments de triomphe. »

Will Smith remporte l'#Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "La méthode Williams" et on a les larmes avec lui 🥺🖤 pic.twitter.com/wS04NyStJ9 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Par Jérémy Renard