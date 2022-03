Il y a avait beaucoup de monde ce dimanche à Vaudricourt (Pas-de-Calais), lors d’une marche blanche organisée en mémoire des deux jeunes frères retrouvés morts dans une voiture que leur père a incendié.

Près de 400 personnes se sont rassemblées ce dimanche à Vaudricourt (Pas-de-Calais), en l’honneur d’Achille et César, deux frères âgés de 5 et 7 ans, retrouvés morts dix jours plutôt dans une voiture que le père dit avoir incendié.

Sur les nombreuses banderoles présentes dans le cortège, les visages des deux victimes, les visages souriants.

« Achille et César, plus jamais ça ! »

Le cortège a ainsi observé une minute de silence devant l’établissement scolaire qui se trouve dans le village voisin où étaient scolarisés les deux enfants. Des ballons ont ensuite été lâchés sous les cris de « Pour Achille et César, on vous aime ! ».

La mère des deux victimes avait de son côté déclaré à l’AFP : « Il a pris ce qu’il y a de plus précieux à mes yeux ». Selon Ouest-France, la mère séparée de son compagnon depuis plus d’un an, avait décrit un homme « imprévisible ». En février 2021, elle avait ainsi demandé la garde exclusive de ses deux enfants mais l’homme avait obtenu en référé un droit de garde pour le week-end.

Le drame s’est produit lundi matin, peu avant 9 heures, dans ce petit village de près de 1000 habitants. Les pompiers sont intervenus pour un véhicule en feu. Selon BFMTV, c’est un voisin ayant assisté à la scène, qui a vu un homme agité qui a insisté auprès des passants pour que ces derniers s’éloignent du véhicule. Les deux enfants âgés de 5 et 7 ans étaient assis à l’arrière de la voiture. Ils ont été brûlés vifs à l’intérieur de l’habitacle. C’est leur père qui aurait mis le feu avant de sortir du véhicule.

L’homme, grièvement blessé, a été transporté au service des grands brûlés du C.H.U de Lille. Toujours selon nos confrères, les secours qui sont intervenus sur les lieux du drame, ont été choqués par la scène. Une cellule psychologique a même été ouverte en interne.

Une enquête est en cours.

