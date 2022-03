Depuis le 6 mars, les nouveaux cas de contamination sont en nette progression sur l’ensemble du territoire.

Le Covid-19 continue sa progression en France depuis le début du mois de mars avec 217.480 nouveaux cas de contamination enregistrés au 29 mars, selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France.

Selon le site du gouvernement, c’est une moyenne de 1195 nouveaux patients qui ont été hospitalisés et une moyenne de 105 nouvelles entrées en soins critiques au 28 mars.

Ce qui représente 10.75 % d’hospitalisations supplémentaires en 7 jours et 11.70 % d’entrées en soins critiques supplémentaires en l’espace de 7 jours.

Cette hausse s’explique notamment par une diminution des gestes barrières observée chez de nombreux français mais aussi par la levée des restrictions sanitaires dont la suspension du pass sanitaire, ouvrant l’accès à toutes les personnes dans les lieux publics fermés (bars, restaurants, cinémas, spectacles, musés, expos…).

79.1% des français ont été complètement vaccinés

Selon les données de Covid Tracker, 79.1% de la population française dispose d’un shéma de vaccination complet. 80.5 % des français ont reçu au moins une dose de vaccin et 53.4% ont reçu une dose de rappel supplémentaire.

19.5% de la population n’est toujours pas vaccinée contre la Covid-19 alors que le gouvernement vient d’ouvrir la quatrième dose de rappel aux personnes immunodéprimées et aux personnes âgées de plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois.

Par ailleurs, le vaccin Novavax est désormais mis à disposition des français dans l’ensemble des centres de vaccinations mais aussi chez les professionnels de santé. Un délai de 18 à 28 jours entre la première et la seconde injection est rappelé pour ce vaccin.

Les autorités rappellent également que la vaccination est ouverte à tous les enfants de 5 à 22 ans. Une vaccination qui requiert toutefois l’accord de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale dont vous pouvez télécharger l’attestation.

Par La Rédaction