L’annonce a été faite ce mercredi 30 mars par les proches de l’acteur américain, via une publication Instagram partagée sur le profil de Rumer Willis.

Connu pour ses nombreux rôles dans les films d’actions américains, l’acteur Bruce Willis va disparaître des écrans. Une bien triste nouvelle qui a été annoncée par la famille de l’acteur via un post Instagram publié sur le profil de Rumer Willis, la fille de Bruce Willis qui annonce que son père met un terme à sa carrière.

Bruce Willis qui a joué dans les plus gros blockbusters américains, est contraint d’arrêter à la suite d’une maladie dont il est atteint, à savoir : l’Aphasie.

Dans une longue publication partagée sur son compte Instagram, celle-ci déclare : « Aux incroyables fans de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager avec vous le fait que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. À cause de cela, et après y avoir longuement réfléchi, Bruce a décidé de s’éloigner du cinéma qui a tant compté pour lui. » avant que ses proches n’ajoutent : « C’est une période vraiment difficile pour notre famille et nous apprécions tellement votre amour, votre compassion et votre soutien continus. Nous traversons cela en tant que famille unie et nous voulions avertir les fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous comptez pour lui. Comme Bruce le dit toujours, “Vivez” et ensemble, c’est exactement ce que nous prévoyons de faire. » ont conclu les filles de l’acteur Rumer Willis, Scout Willis, Tallulah Willis, Mabel Willis et Evelyn Willis, ainsi que la femme de Bruce Emma Heming Willis et son ex-femme Demi Moore.

L’aphasie, une maladie du trouble du language

L’acteur américain souffre d’Aphasie, un trouble du langage dont l’origine est une pathologie liée au système nerveux central. Les causes de l’Aphasie peuvent faire suite à un AVC (Accident Vasculaire Cérébral) qui fait suite au saignement d’un vaisseau qui provoque une hémorragie ou d’une obstruction de ce même vaisseau. (Source : Wikipédia).

Par Jérémy Renard