Un épisode de neige est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi sur les Hauts-de-France et l’Ile-de-France.

Alors que les températures étaient douces il y a quelques jours, le nord du pays va être touché par un épisode de neige qui devrait commencer dans la journée de ce jeudi 31 mars 2022.

Dans son dernier bulletin de vigilance national, Météo France annonce une perturbation pluvieuse qui s’enfonce sur le Nord-Ouest du pays avec des températures en baisse.

Des perturbations qui seront accompagnées d’un épisode neigeux attendu dès ce jeudi soir sur plusieurs régions du territoire. La neige qui devrait arrivée par le Nord du pays pourra atteindre entre 2 à 5 cm dans certains départements et « des cumuls de 5 cm à 10 cm localement sont possibles sur de nombreux départements de la moitié nord du pays. » comme le précise l’institut météorologique. Cet épisode neigeux qui concerne également l’Ile-de-France.

Offensive hivernale qui débute ce soir par le nord du pays avec des chutes de #neige jusqu'en plaine et qui va concerner de nombreuses régions toute la journée du vendredi 1er avril. Restez informés de l'évolution de la vigilance ▶️ https://t.co/CSYEovTI83 pic.twitter.com/7wiDpQQ8W3 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 31, 2022

L’épisode neigeux devrait se poursuivre dans le sud de la France à partir de la fin de nuit de jeudi à vendredi avec des chutes de neige qui pourraient atteindre les 5 à15 cm, plus localement. Au total, ce sont 69 départements qui ont été placés en vigilance jaune ainsi que l’Andorre. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais ont quant à eux été placés en vigilance orange avec des épisodes de neige et verglas, à compter de ce 1er avril 2022.

La Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord, recommande aux usagers de la route, de limiter leur déplacement et de privilégier ainsi les transports en commun.

⚠️ 🟠 Les départements #Nord et #PasDeCalais sont placés en #VigilanceOrange #Neige #Verglas à compter de ce 01/04/22, 00h00.

Une hauteur de neige de 3 à 5cm est attendue (localement 5 à 10cm).

Les conditions de circulation pourront être localement difficiles. Soyez prudents ! pic.twitter.com/J9gRZQVpdL — Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) March 31, 2022

Par Jérémy Renard