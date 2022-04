Jean-Claude et son petit fils, Axel, ont été éliminés lors de la huitième étape de Pékin Express, soit la 15e saison du programme d’aventure présenté par Stéphane Rotenberg.

C’était le binôme phare de la 15e saison de l’émission Pékin Express : Sur les terres de l’aigle royal. Ce jeudi 31 mars, Jean-Claude et son petit-fils Axel, ont été éliminé du jeu d’aventure.

Axel et son papi ont été éliminés à la fin de la huitième étape du jeu au cours du duel final. Le grand-père a été contraint d’abandonner la course, n’étant plus capable d’avancer dans le jeu.

Alors qu’ils étaient dans le désert de Wadi Rum après être parti de Petra, en Jordanie, Jean-Claude a éprouvé des difficultés pour avancer alors que le duo traversait le désert sous une température avoisinant les 45 degrés : « j’en peux plus ! » a lancé ce dernier à son petit-fils, avant de s’écrouler à terre sur ses deux genoux. Le couple Jérémy et Fanny qui étaient également dans la course se sont arrêtés pour demander au grand-père si cela allait.

« Il n’en peut plus ! » Axel, candidat de la 15ème saison de Pékin Express

« Respect papi, franchement Jean-Claude, respect » a alors lancé le candidat adverse Jérémy qui a fondu en larmes devant tant de courage de la part de Jean-Claude : « Il me fait chialer, franchement respect. »

"Quand je mets le genou à terre, je ne peux pas le relever" 😢

Jean-Claude, épuisé physiquement par ce trek de 11km dans le désert, se voit dans l'obligation d'abandonner l'épreuve #PekinExpress pic.twitter.com/AOQf7gqnIr — M6 (@M6) March 31, 2022

Une séquence émouvante qui a touché des milliers de téléspectateurs dont bon nombre d’entre eux ont versé une petite larme devant leur écran de télévision suite à l’élimination du binôme. Le duo phare, contraint d’arrêter cette étape par abandon, a été éliminé de l’aventure.

Interviewé par le 20 Minutes, Jean-Claude et Axel ont assuré qu’ils n’avaient eu « aucun regret » d’être éliminés, ces derniers ayant vécus « une aventure exceptionnelle ».

Par La Rédaction