Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok ce dimanche 3 avril, la chanteuse est méconnaissable et inquiète ses fans.

La chanteuse américaine de 63 ans a-t-elle eu récemment recours à la chirurgie esthétique ? C’est la question que se posent de nombreux fans après avoir vu la dernière publication TikTok de Madonna.

Dans cette vidéo de quelques secondes, l’ancienne star des années 80-90, y apparaît les lèvres gonflées et d’une tête particulièrement fatiguée. Vêtue d’un haut plus que transparent, la chanteuse de « Like a Virgin » approche de plus en plus son visage en direction de la caméra tout en simulant un baiser.

Un comportement étrange et un visage surprenant de la chanteuse qui n’a pas manqué de faire réagir ses fans sur les réseaux sociaux suite à sa publication. « Où est passé la belle Madonna des années 90 ? » se questionne en commentaire une internaute. « Je peux pas croire que c’est Madonna. » répond un autre.

Par Jérémy Renard