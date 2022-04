À quatre jours du premier tout de l’élection présidentielle, plusieurs ONG ont dressé le bilan des engagements des candidats en faveur de la condition animale. Trois des 12 candidats aux élections présidentielles de 2022 se présentent comme les plus engagés sur le sujet, après avoir répondu aux 22 mesures de la campagne Engagement Animaux 2022 comme le rapporte un communiqué de la Fondation Brigitte Bardot.

La condition animale est un sujet très important mais souvent bafoué par de nombreux politiciens. Pour y remédier les 29 organisation non gouvernementale (ONG) du collectif Engagement Animaux 2022, ont proposé des mesures prioritaires sur six thématiques couvrant l’essentiel des rapports entre humains et animaux.

P armi ces mesures prioritaires des ONG :

L’élevage à la chasse.

Les animaux de compagnie.

Les animaux de laboratoire.

Les animaux utilisés pour le divertissement.

L’expérimentation animale.

Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo en tête des candidats les plus engagés pour les animaux

« Si certaines thématiques, telles que celles portant sur les animaux de compagnie ou l’expérimentation animale, font l’objet d’un relatif consensus, d’autres, comme l’élevage ou la chasse, se révèlent bien plus clivantes eu égard à leurs enjeux politiques et/ou économiques. Les candidats étaient particulièrement attendus sur ces questions, compte tenu de l’urgence à agir et de la marge de progression considérable dans ces domaines. » explique le communiqué de la Fondation Brigitte Bardot.

Sept des 12 candidats ont ainsi répondu aux 22 mesures proposées par le collectif. Il est indiqué que sur ces 7 candidats, trois d’entre eux se présentent comme les candidats les plus engagés pour les animaux. Il s’agit des candidats Yannick Jadot (98%), Jean-Luc Mélenchon (98%) et d’Anne Hidalgo (92%) selon le rapport de la Fondation Brigitte Bardot.

La candidate du PS s’engage sur tout sauf la chasse, dont elle refuse l’interdiction deux jours par semaine, les jours fériés ainsi que les vacances scolaires. Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo se disent prêts à interdire la corrida.

De leurs côtés, les candidats Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan et se sont engagés sur la majorité des 22 mesures. Ces derniers obtiennent ainsi un score de 85% (Nathalie Arthaud), 77% (Philippe Poutou) et 70% (Nicolas Dupont-Aignan) après avoir répondu aux 22 mesures des ONG.

Parmi celles qui ne convainquent pas Nathalie Arthaud, figurent l’objectif de 10 % de libre évolution sur chacun des écosystèmes terrestres et marins nationaux et la création d’un fonds dédié à la protection des animaux de compagnie. De son côté Philippe Poutou reste favorable à toutes les mesures sauf celle ayant pour sujet : les « Animaux et société ». Un sujet qui comprend notamment la nomination d’un ministre de la condition animale. Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste justifie ainsi cette exclusion par son refus des institutions existantes.

Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Jean Lassalle obtiennent un score de 0% dans leur engagement pour les animaux.

Nicolas Dupont-Aignan s’oppose quant à lui aux mesures liées à la chasse. Il ne se montre pas non plus favorable à la fin de l’élevage en cage des animaux, ni à l’interdiction des exportations d’animaux vivants.

Marine Le Pen qui obtient un score moyen de 58% son engagement pour les animaux, refuse de s’engager sur les problématiques liées à l’élevage, en dehors de l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Elle s’oppose également à la plupart des propositions des ONG au sujet de la chasse.

L’ensemble des sept candidats qui ont répondu aux 22 mesures s’engagent tous à soutenir le développement de méthodes non animales.

De leurs côtés, les candidats Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Fabien Roussel ou encore Jean-Lassale, obtiennent un score de 0% dans leur engagement, ces derniers n’ayant pas répondu à la Fondation après avoir été pourtant sollicités à plusieurs reprises. Le candidat de Reconquête, Eric Zemmour, qui n’a pas non plus répondu, obtient quant à lui un score de 2% pour avoir mentionné dans son programme la lutte qu’il souhaite mettre en place contre le trafic d’animaux de compagnie. Une « mesure qui fait partie des mesures sélectionnées comme prioritaires par Engagement Animaux 2022. » précise le communiqué de la Fondation B.B.

Parmi les candidats qui se sont engagés en faveur des animaux, Yannick Jadot, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou et Marine Le Pen ont proposé un plan d’action. Enfin, Yannick Jadot, Nicolas Dupont-Aignan et Anne Hidalgo se sont également exprimés sur le sujet dans des vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Par La Rédaction

avec La Fondation Brigitte Bardot