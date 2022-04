A trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, les français sont déjà nombreux à souhaiter du renouveau.

Dans un sondage CSA pour CNEWS publié ce jeudi 7 avril, ce sont près de sept français sur dix qui indiquent vouloir changer de président de la République.

Si l’ensemble des sondages diffusés jusqu’à présent annonçaient Emmanuel Macron comme étant le candidat favoris du premier tour qui aura lieu ce dimanche 10 avril, le nouveau sondage du CSA semble toutefois indiquer qu’une majorité de français ne sont pas favorables à un nouveau quinquennat de la part du président sortant.

Ce sondage CSA pour CNEWS, rapporte ainsi que 66% des sondés souhaitent que le président candidat cède sa place à un/une autre candidat(e) : (43 % de «oui, tout à fait» et 23 % de «oui, plutôt»). Ce sondage indique que ce sont les plus jeunes qui souhaitent le plus voir Emmanuel Macron quitter la présidence avec (79 % des 18-24 ans et 74 % des 25-34 ans).

L’enquête révèle toutefois que les personnes les plus âgées souhaitent qu’Emmanuel Macron reste président. Il sont ainsi 43% des 65 ans et plus à penser qu’il ne faut pas changer de président.

Par La Rédaction

Source : CSA pour CNEWS