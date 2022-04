Les résultats sont tombés à 20h00 ce dimanche 10 avril 2022. Emmanuel Macron (28.50) et Marine Le Pen (23.60) % sont les deux candidats à la présidentielle à avoir été qualifiés pour le second tour des élections.

L es électeurs se sont exprimés et les résultats sont tombés. Ce dimanche 10 avril, les candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour des présidentielles de 2022.

Le président sortant qui reste le grand favoris pour le second tour des élections, a obtenu 28.50 % des voix tandis que la candidate d’extrême droite du Rassemblement National, Marine Le Pen, a de son côté obtenu 23.60 % des voix selon les toutes dernières estimations publiées à 21h00, ce dimanche.

L’ énorme déception de Valérie Pécresse et la chute d’Eric Zemmour

Pour la deuxième fois consécutive, la candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, arrive sur la troisième marche du podium, en obtenant 20.1% des voix. Eric Zemmour qui était il y a quelques semaines, grand favoris pour atteindre le deuxième tour des élections, n’a cessé de chuter durant les derniers jours de sa campagne. Il arrive ainsi en quatrième position avec un score de 7 %. Grosse déception également pour la candidate des Républicains, Valérie Pécresse qui n’a pas su convaincre durant sa campagne très mitigée et qui chute à 4.8 % lors de ce premier tour.

A nne Hidalgo sombre un peu plus

Le candidat d’Europe Ecologie Les Verts, Yannick Jadot est quant à lui crédité à 4.3% des votes. Vient ensuite en septième position, la grosse surprise de ces élections avec Jean-Lassalle qui obtient quant à lui 3.2% des voix, se plaçant ainsi à la septième place. Le candidat du parti communiste, Fabien Roussel n’a pas su convaincre suffisamment d’électeurs, se plaçant ainsi à la 8ème place du tableau, avec 2.6 % des voix. Nicolas Dupont-Aignan obtient seulement 2.2 % mais se classe en 9ème place, devant la candidate du PS, Anne Hidalgo qui s’effondre quant à elle à 2 % des voix, obtenant ainsi la 10ème place.

Philippe Poutou et Nathalie Arthaud terminent quant à eux à la fin du tableau, obtenant ainsi 0.8 % et 0.7 % des voix.

