L’adolescente de 12 ans originaire de Nancy, a été contaminée par la bactérie Escherichia coli après avoir consommé une pizza Fraich’Up de la marque Buitoni.

Léna, âgée de 12 ans est hospitalisée depuis près de deux mois au CHRU de Nancy-Brabois, après avoir été contaminée par la bactérie E. coli. Selon l’Est Républicain, l’adolescente avait consommé, le 14 février dernier, une pizza Fraich’Up de la marque Buitoni. Un produit qui avait fait l’objet d’un rappel au mois de mars à la suite de nombreux cas de contamination à la bactérie Escherichia coli, dont deux enfants avaient trouvé la mort.

De grosses lésions cérébrales

Les parents de Léna qui se sont confiés auprès de nos confrères, racontent vivre au jour le jour depuis que leur enfant a consommé la pizza : « La seule chose qui nous a été dite c’est que cela va être le combat d’une vie. » L’état de santé de la jeune fille s’est rapidement aggravé comme l’explique son papa qui précise que sa fille a même dû être plonger dans un coma artificiel.

« On se dit que c’est un vrai cauchemar » Cédric, le père de Léna, 12 ans, victime de la bactérie E.coli dans une pizza de la marque Buitoni

La jeune fille qui s’est depuis réveillée, présente d’importants troubles neurologiques et se trouve actuellement dans un état végétatif. « La petite, elle ne parle plus, elle ne gémit pas, elle ne voit pas et on ne sait pas si elle entend. Elle est nourrie par sonde nasogastrique et elle a eu une perte de poids considérable. » a confié son père Cédric, dans une interview donnée à RMC.

« Nous on a l’impression que le ciel nous tombe sur la tête. On se dit que c’est un vrai cauchemar. », a ajouté le père de l’enfant.

