Un jeune homme âgé de 25 ans a été retrouvé sans vie le vendredi 8 avril au soir par des sans domicile fixe, dans le bois de Vincennes de Paris.

Selon le Parisien qui révèle l’information, l’homme de nationalité ukrainienne gisait sous un arbre, route des Sabotiers au moment où il a été découvert.

Le quotidien précise que l’homme présentait des plaies aux lèvres et au thorax et avait le pantalon baissé. Les enquêteurs ont pu en savoir plus sur l’identité de la victime qui disposait d’un passeport. Une autopsie devrait être prochainement réalisée afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort.

De son côté, l’ambassade d’Ukraine a aussitôt été alertée suite à la mort du jeune homme qui a également fait l’objet de l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris.

