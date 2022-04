C’est désormais Emmanuel Macron qui a été réélu pour un mandat de cinq ans à la suite de ce second tour de la présidentielle de 2022. Le parti de l’extrême droite enregistre un record de vote historique !

Il rempile donc pour cinq années. Emmanuel Macron a été réélu Président de la République ce dimanche 24 avril à l’issue du second tour de l’élection présidentielle. Le chef de l’État récolte ainsi 58.2 % des voix contre 41.8 % pour Marine Le Pen qui réalise un score historique pour son parti.

C’est la deuxième fois qu’Emmanuel Macron bat ainsi le Rassemblement National comme il l’avait fait en 2017. Le Président de la République, âgé de 44 ans, était favoris pour ces élections selon les derniers sondages même si ce dernier a commencé tardivement sa campagne électorale.

Un score historique pour le Rassemblement National

De son côté, la Présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, réalise son plus fort score depuis qu’elle est candidate à la Présidentielle. « Cette France trop oubliée, nous nous ne l’oublions pas. » a déclaré la Présidente du RN depuis son QG de campagne. Marine Le Pen qui a profité de son allocution pour remercier l’ensemble de ses militants : « Mes remerciements vont tout particulièrement à nos compatriotes des provinces et des campagnes mais également d’outre Mer qui m’ont largement placé en tête du second tour avec une force extraordinaire qui m’honore et me touche sincèrement. Cette France trop oubliée, nous ne l’oublions pas. » a ajouté Marine Le Pen.

« Déterminés, nous le sommes plus que jamais. Et notre volontés de défendre les français est encore renforcée. Je n’ai aujourd’hui aucuns ressentiments ni rancœurs. Enterré, nous l’avons été milles fois et milles fois l’histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition (…) » a poursuivi cette dernière.

Par Jérémy Renard