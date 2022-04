Très engagée dans l’amélioration des conditions de vie des femmes depuis sa création en 2012, la Fondation Maliba a pris ses quartiers, ces dernières semaines, à Koutiala, Chef-lieu d’une nouvelle Région (nouveau découpage administratif) au sud-est.

Elle y a célébré la Journée internationale des droits de femmes à la suite d’une formation en techniques de fabrication de savons et de détergents locaux. Alors que d’autres programmes de ce type sont prévus dans la ville, son président Aliou Diallo la construction prochaine d’un siège de la fondation, le premier hors de Bamako.

230 femmes formées aux techniques de fabrication de produits d’hygiène

La Fondation Maliba et son président Aliou Diallo ont fêté la Journée internationale des droits de femmes, le mardi 8 mars 2022, à Koutiala, une localité située près de la frontière burkinabé. C’était en présence de représentants des 36 communes rurales et 242 villages de la Région, dont des autorités coutumières, traditionnelles, religieuses, administratives et municipales. Au cours de cette célébration, Alou Diallo a remis des attestations de fin de formation et des kits aux 230 femmes ayant pris part à la formation en techniques de fabrication de savons modernes, d’eau de javel et de détergents, quelques jours auparavant. Pendant cette formation de dix jours, financée à hauteur de quarante millions de Francs CFA, les participantes ont non seulement appris la fabrication des produits d’hygiène et d’entretien, mais également renforcé leurs capacités en termes de commercialisation, de gestion des stocks et de de matières premières.

Vers plus d’autonomie financière des femmes

Dans son discours, Aliou Diallo a exprimé sa fierté et sa joie d’avoir contribué à l’autonomisation effective de ces femmes, qui peuvent dorénavant lancer leurs propres activités avec le savoir-faire acquis et les outils de production mis à leur disposition. Ces actrices incontournables du développement socio-économique du Mali ont maintenant les moyens de contribuer aux dépenses de leur famille et de gagner plus de responsabilités dans le ménage. Par ailleurs, elles renforceront leur rôle en société en répondant à des besoins spécifiques et en créant de nouveaux emplois. Elles représenteront ainsi une aide précieuse à la lutte contre la pauvreté et le chômage ainsi que l’émigration clandestine vers l’Europe.

Moulins, forages d’eau, financement de projets, bourses d’études

Aliou Diallo a précisé en outre que les formations de femmes de Koutiala viennent en complément de la remise récente à la région de 4 forages d’eau et des dons en vivres pour un coût global de 100 millions de francs CFA. Au total, sa fondation a remis 133 forages dans tout le Mali rien que pour 2021. Elle a également installé plus de de 300 moulins à ce jour aux commerçantes de plusieurs régions, dont Sikasso. Par ailleurs, l’organisation offre du matériel de transformation alimentaire (séchage de poisson) et des moulins à grain aux coopératives de femmes. Notons enfin que l’organisation finance des projets générateurs de revenus (déjà plus de 700 au Mali), pour un impact de 3.500 emplois directs et indirects.

« La Fondation Maliba, que j’ai l’honneur de présider, a fait de l’amélioration de la condition des femmes maliennes une de ses priorités. Depuis plus de trente ans, à travers l’octroi de bourses d’études, la construction des classes, des maternités et des salles de soins ainsi que leur équipement, des aides en nature aux déplacées et aux réfugiées, nous n’avons pas manqué d’accompagner nos braves femmes maliennes pour les soustraire de la précarité », a jouté Aliou Diallo. Ne comptant pas s’arrêtant en si bon chemin, le PDG d’Hydroma prévoit de nombreuses autres formations à Koutiala et davantage de kits aux femmes pour une indépendance financière et sociale totale.

Un défi écologique en cours

Pour mener plus efficacement les projets à venir, il serait judicieux que la Fondation Maliba ait ses équipes sur place. Elle a donc sollicité et obtenu, auprès des autorités traditionnelles de Koutiala un terrain et un titre foncier pour construire un siège de l’organisation établie à Bamako depuis sa création. Grâce à ce bâtiment, Aliou Diallo espère renforcer son engagement en faveur des femmes de la région, à qui il a offert plus de 6.000 pagnes lors de la Journée internationale des droits de femmes. Conscient du grand rôle joué par les femmes dans la lutte contre le réchauffement climatique, le milliardaire malien prépare de gros défis écologiques avec elles. Il a déjà initié un ambitieux programme de reboisement de dizaines de milliers d’arbres cette année au Mali, un pays menacé par l’avancée du désert.

