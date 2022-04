En déplacement dans les Hautes-Pyrénées, le chef de l’État qui a pris un bain de foule, a entrouvert la porte au sujet de la réintégration des personnels soignants qui ont été suspendus dans les hôpitaux parce qu’ils n’étaient pas vaccinés contre la Covid-19.

Emmanuel Macron était ce vendredi en déplacement dans les Hautes-Pyrénées pour venir à la rencontre des locaux et parler de la ruralité alors qu’il se trouvait sur un marché du village de Barbazan-Debat.

Lors de son échange avec l’un d’eux, le Président a évoqué la possible levée du « pass vaccinal » dans les hôpitaux et donc le retour possible des personnels soignants qui étaient suspendus depuis maintenant plusieurs mois parce que ces derniers avaient refusé de se faire vacciner contre la Covid-19.

Un échange entre le chef de l’État et la foule, que les caméras de BFMTV ont retransmises en direct. Une mesure qui pourra s’appliquer si les cas de contamination continuent de baisser en France comme l’a ainsi exprimé Emmanuel Macron ce vendredi : « Si ça continue de baisser dans les prochaines semaines, on ira dans cette direction ».

En France, près de 15.000 soignants ont été suspendus de leurs activités après l’instauration du « pass vaccinal » obligatoire depuis fin janvier dans les établissements médicaux du pays.

Par Jérémy Renard