Un nouveau coup dur pour les fans de la chanteuse qui vont devoir encore prendre leur mal en patience…

La chanteuse canadienne âgée de 54 ans, a annoncé une mauvaise nouvelle à ses fans ce vendredi. Et pour cause, Céline Dion est contrainte de reporter à 2023 l’ensemble de ses concerts de sa tournée « Courage World Tour » qui était prévue en Europe de cette année.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Céline Dion, les larmes aux yeux explique être contrainte de reporter à nouveau sa tournée en Europe de 2022 à 2023 :

Victime de spasmes musculaires

« Je suis tellement désolée, attristée d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus. La première fois, c’était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne… Je me sens quand même un peu mieux … mais j’ai toujours des spasmes musculaires (…) » explique ainsi la chanteuse qui devait se produire à la Défense Arena pour cette année.

« Je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100 % de moi-même sur la scène car c’est ce que vous méritez. » a poursuivi la chanteuse Québecoise.

Les six concerts prévus en France par Céline Dion sont donc reportés à septembre 2023. La tournée mondiale de Céline Dion, « Courage World Tour » a débuté le 18 septembre 2019 au Québec (Canada), ville d’où est originaire la chanteuse canadienne. Cette quatorzième tournée qui était composée de 121 dates réparties sur trois continents et vingt-huit pays avait été fortement impactée par la crise du Covid-19 qui avait entraîné de nombreux reports et annulations de ses concerts. C’est donc un nouveau coup dur pour la chanteuse et ses nombreux fans qui vont devoir encore prendre leur mal en patience avant de pouvoir retrouver Céline Dion en Europe.

