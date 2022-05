Ce dimanche 1er mai, les images d’une femme agressant les pompiers venus éteindre un incendie pendant les manifestation à Paris suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.

La manifestation du 1er mai a été le théâtre de nombreux débordements par plusieurs manifestants venus en découdre avec les forces de l’ordre qui ont interpellé plusieurs personnes en marge du cortège, dont une femme qui s’en est prise à des pompiers venus éteindre un incendie de palettes, rue Alexandre-Dumas.

Sur les images qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par BFMTV, on peut-y voir l’un des hommes du feu bousculé par une femme portant un casque orange sur la tête ainsi qu’un sac à dos rouge ressemblant fortement aux sacs de secours portés par les street medics, à savoir des militants qui fournissent les premiers secours en marge des manifestations. Rien ne confirme toutefois si cette femme fait partie ou non des street medis à cette heure où nous écrivons ces lignes.

Cette dernière va, pour des raisons que l’on ignore encore, venir lui donner des coups à plusieurs reprises sur le casque du pompier qui était en charge d’éteindre le sinistre avec sa lance.

Défilé du 1er-Mai: un pompier pris à partie et frappé, en marge du cortège parisien pic.twitter.com/mXpg8LD18X — BFMTV (@BFMTV) May 1, 2022

Fort heureusement, le pompier n’a pas été blessé à la suite de cette violente agression. De son côté, Gérald Darmanin, a indiqué en tout début de soirée à la presse que 45 personnes dont essentiellement des casseurs ont été interpellés au cours de cette manifestation du 1er mai. Parmi elles, la manifestante qui est suspectée d’avoir agressé un pompier en intervention. Par ailleurs, 8 policiers ont été blessés.

Manifestations du 1er-Mai: 8 policiers blessés et 45 casseurs interpellés, annonce Gérald Darmanin



L'auteure de l'agression d'un pompier a également été interpellée, selon le ministre de l'Intérieur ⤵ pic.twitter.com/GMDK0IZQOC — BFMTV (@BFMTV) May 1, 2022

Grégory Allione, le président des sapeurs-pompiers de France s’est également exprimé sur les réseaux sociaux à la suite de cette agression commis sur l’un de ses collègues militaires : « Un de nos collègues militaires des @PompiersParis vient d’être frappé par un manifestant, et empêchant l’unité de secours engagée d’éteindre l’incendie pour protéger les riverains et les biens. Qu’il soit repéré et puni. » a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

« Cela suffit ! Honte à la sauvagerie, incompréhensible cette nouvelle agression vis à vis des sapeurs-pompiers de Paris dans l’exercice de leurs fonctions, protéger les personnes, les biens de la Cité et le bon déroulement de la manifestation. » ont réagi les pompiers de Paris sur les réseaux sociaux.

Par Jérémy Renard