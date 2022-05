C’est via un communiqué transmis à l’AFP par sa famille que nous avons appris ce dimanche 1er mai, le décès de Régine.

C’était la reine des nuits parisiennes. Régine s’est éteinte ce dimanche 1er mai à l’âge de 92 ans. « Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11H00 » à Paris, a écrit sa petite fille, Daphné Rotcajq à l’Agence France Presse.

La chanteuse et comédienne Régine, qui a longtemps régné sur le monde de la nuit avec des discothèques en France et à l'étranger, est décédée dimanche à 92 ans, a annoncé à l'#AFP sa petite-fille, Daphné Rotcajg. pic.twitter.com/gESsm96YnP — Agence France-Presse (@afpfr) May 1, 2022

Régine qui était originaire de Belgique, était surnommée la « Reine de la nuit », notamment pour les nombreuses discothèques qu’elle a animée. La chanteuse et comédienne avait ouvert sa première discothèque nommée « Chez Régine » à Paris, à Saint-Germain-des-Prés avant de s’installer à Montparnasse au New Jimmy’s.

Régine ouvrira par la suite d’autre boîtes de nuit à son nom, dans le monde entier. Si cette dernière était connue de la nuit, elle avait également rencontré le succès dans la chanson avec ses titres Les P’tits Papiers, La Grande Zoa, Patchouli-chinchilla ou encore Azzurro. (Source : Wikipédia).

Une pluie d’hommages

Depuis l’annonce de son décès, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. De son côté, l’humoriste et ami proche de Régine, Pierre Palmade a écrit dans un communiqué transmis à l’AFP : « La reine de la nuit s’en va : fermeture pour cause de longue et grande carrière. Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante », elle « avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier. »

De son côté, Line Renaud a écrit : « Régine est partie. Nos chemins se sont croisés mille fois. La Nuit est orpheline, elle a perdu sa Reine. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. »

