La prestigieuse école militaire d’ingénieurs français, organise sa toute première course militaire colorée intitulée « The Military Race Color Edition ».

Des obstacles, de la boue et des couleurs… Le samedi 21 mai prochain, l’école polytechnique d’ingénieurs située à Palaiseau dans l’Essonne, accueillera sa toute première « Military Race Color Edition » organisée par 2L-aventures. Une course d’obstacle de 4 kilomètres accessibles à toutes et tous dont les familles qui devront faire face à 20 obstacles terrestres et aquatiques.

Un enjeu caritatif

Tout au long de ce parcours, les participants seront donc confrontés à différents obstacles qui devront franchir, et tout ceci pour la bonne cause puisque cette course permettra de lever des fonds pour l’association, le Fonds l’Etoile pour la recherche, qui soutien la recherche en faveur des cancers des jeunes.

Plusieurs personnalités ont prévu de répondre présent autour de cette course aux côtés de la marraine de l’association, à savoir la journaliste sportive, Estelle Denis. Parmi eux, on retrouvera Aïda Touihri, Jacques Monclar, Claude Dartois, Malia Metella ou encore France Pierron qui tenteront d’aller jusqu’au bout de cette course semée d’embuches.

Les personnalités se lanceront dans la course ce samedi 21 mai à partir de 11 heures. Un chèque de plus de 10.000 euros offert par Century 21 sera ainsi remis à l’association après leur participation à cette course militaire qui s’annonce aussi très colorée puisque de la poudre sera déversée sur l’ensemble des participants tout au long du parcours, de quoi franchir la ligne d’arriver avec une multitudes de couleurs.

La « Military Race Color Edition » sera également accessible aux entreprises le vendredi 20 mai. Chaque entreprise pourra ainsi louer un emplacement privatif pour réunir ses équipes et optimiser la dynamique collectives. Pour les entreprises participants à l’évènement, un départ sera effectué toutes les 15 minutes, en raison du contexte sanitaire.

L’entreprise qui aura réuni le plus grand nombre de participants, se verra remettre un trophée de la participation.

Pour plus d’informations :

École polytechnique

Avenue René Descartes – 91120 Palaiseau

Départs par vagues de 9h30 à 23h30 le vendredi 20 mai (entreprises, associa_ons; par_culiers)

et le samedi 21 mai (tout public).

Concert et lounge-bar en soirée.

Tarifs : 45€ par par_cipant. Tarif préféren_el entreprises le vendredi : 35€.

Infos complémentaires et réservaBons : hello@2l-aventures.fr

Par Jérémy Renard