La série emblématique marseillaise lancée en 2004 va s’arrêter après 18 saisons diffusée sur France Télévision.

L’annonce a surpris tout le monde ! La série Plus belle la vie va s’arrêter après 18 saisons diffusées sur France 3.

C’est via un communiqué diffusé par France Télévision, que l’on apprend que « ce jeudi 5 mai 2022, la direction de France Télévisions a annoncé aux équipes de Plus belle la vie, à Marseille, que cette saison serait la dernière » et que la série « conclura ainsi son long parcours à l’antenne en novembre 2022. »

Une annonce difficile à digérer pour les 600 personnes qui travaillaient sur la série comme le souligne BFMTV. Si France Télévision arrête la série, le groupe explique toutefois via ce même communiqué qu’un « nouveau pacte créatif à Marseille » sera créé « dans la prolongation du plan France 2030. »

La série Plus belle la vie qui était aussi connue sous le sigle PBLV, était diffusée du lundi au vendredi sur France 3 depuis le 30 août 2004. Une série qui mettait en scène la vie quotidienne des habitants dans le quartier Mistral, un lieu fictif de Marseille.

Par Jérémy Renard