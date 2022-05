Le CBD est une molécule issue du chanvre. Contrairement au THC, le CBD ne provoque pas de dépendance ou d’effet planant. Cette substance naturelle a de nombreuses propriétés bienfaitrices pour l’organisme. Le CBD peut être consommé sous différentes formes, dont la plus connue et appréciée est l’huile de CBD. Découvrez dans cet article, toutes les méthodes pour prendre de l’huile de CBD et les bienfaits du CBD sur le plan physique et mental.

Les différentes méthodes pour prendre de l’huile de CBD

Prise sublinguale

L’huile de CBD est fabriquée à partir d’huile de graines de chanvre. Ce type de produit peut avoir différents taux de concentration de CBD qu’il convient de choisir en fonction de ses besoins et de son organisme. Ainsi, il existe des huiles de CBD à 5 %, 10 %, 15 %, 20 % et 30 %.

La consommation la plus rapide et facile pour l’huile de CBD est la prise sublinguale. En effet, il suffit de verser quelques comptes d’huile sous la langue afin de bénéficier d’effets en quelques minutes. Cette zone du corps étant richement vascularisée, le CBD délivre ses bienfaits très rapidement. De plus, cette méthode de consommation permet un dosage précis en fonction des besoins grâce à un flacon compte-gouttes.

Vaporisateur

Il est également possible de profiter des bienfaits du CBD avec un vaporisateur. Cet outil permet de faire chauffer doucement l’huile, puis de vapoter et de profiter des avantages du CBD. Ce type de consommation offre une utilisation facile du produit. En effet, il suffit d’ajouter quelques gouttes d’huile dans un vaporisateur et d’enclencher le processus de chauffe. De plus, l’inhalation permet d’améliorer l’assimilation du CBD et ainsi de profiter au maximum de ses propriétés.

En optant pour un vaporisateur premium, comme le Mighty, il vous est possible de contrôler facilement la température et ainsi de bénéficier d’une consommation personnalisée de l’huile de CBD. L’utilisation d’un vaporisateur pour la consommation de l’huile de CBD offre des effets quasi instantanés.

Application cutanée

L’huile de CBD peut aussi être utilisée en application cutanée. En effet, le cannabidiol possède des vertus anti-inflammatoires qui peuvent être intéressantes après une séance de sport ou un effort intense. Pour cela, il suffit de verser quelques gouttes d’huile dans les mains puis de réchauffer le produit avant de l’appliquer sur les zones douloureuses. L’huile de CBD permet donc d’agir localement sur les muscles engourdis ou les articulations fragilisées. Cette application locale est très appréciée des athlètes de haut niveau et des sportifs amateurs.

Dans une boisson chaude

Il est également possible de consommer l’huile de CBD en l’intégrant à une boisson chaude comme un thé, un chocolat chaud ou une infusion. Quelques gouttes d’huile dans votre boisson vous permettent de consommer le CBD autrement. C’est un mode d’utilisation particulièrement recommandé afin de profiter des bienfaits du cannabidiol avant d’aller se coucher.

En cuisine

Enfin, il est possible de consommer de manière originale son huile de CBD en l’intégrant à des recettes maison. L’huile de CBD peut entrer dans la composition d’un gâteau ou d’une vinaigrette pour salade. Il existe aussi de nombreuses recettes de cocktails avec ou sans alcool au CBD. Enfin, pour commencer la journée sereinement, il est possible d’ajouter quelques gouttes d’huile de CBD dans un smoothie vitaminé. En cuisine, l’huile de CBD peut ainsi être utilisée dans de nombreuses recettes différentes.

Les bienfaits de l’huile de CBD

Le CBD est un cannabidiol issu du chanvre qui possède de nombreuses propriétés. De plus en plus d’études démontrent les bienfaits de cette molécule et le CBD peut être employé dans de nombreux cas pour améliorer le bien-être physique et mental. Ainsi, l’huile de CBD a un effet apaisant. Elle est particulièrement recommandée pour limiter l’anxiété et diminuer les pics de stress. Le CBD est également très apprécié pour retrouver un sommeil profond et réparateur, en facilitant l’endormissement.

Le CBD possède des vertus anti-inflammatoires et antidouleurs. L’huile de CBD peut donc être utilisée pour réduire les douleurs articulaires ou musculaires chroniques ou ponctuelles. De plus, le CBD possède des propriétés apaisantes et il peut être employé dans le cadre de traitements cutanés pour réduire l’eczéma, ou le psoriasis. Enfin, le canandiobiol a une action contre les nausées et vomissements. Il est aussi très utile pour diminuer la fréquence des crises d’épilepsie.

Le CBD est une substance naturelle qui peut grandement améliorer le bien-être au quotidien. L’huile de CBD est un produit puissant et versatile. Il est possible de l’utiliser de différentes manières afin d’adapter sa consommation à son mode de vie et à ses besoins.

Par Contenu Sponsorisé