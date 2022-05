L’iPhone est un accessoire indispensable du quotidien et l’un des cadeaux favoris des ados. Que ce soit pour le travail, pour rester en contact avec ses proches ou profiter de ses applications favorites, l’iPhone vous accompagne tout au long de la journée. Pour faciliter votre utilisation et vous permettre d’optimiser votre temps, il existe des astuces indispensables à connaître. Découvrez 8 astuces incroyables pour votre iPhone dans cet article.

Astuce n° 1 : Récupérer une photo supprimée sur votre iPhone

L’iPhone est un outil numérique très performant pour prendre des clichés. Doté d’un appareil photo multicapteur très puissant, il vous permet en quelques clics de prendre des clichés dignes des professionnels. Grâce à votre smartphone, vous pouvez garder les meilleurs souvenirs de votre famille, vos amis ou vos vacances à portée de main. Si vous avez effacé par erreur une photo de votre iPhone, sachez que tout n’est pas perdu et que vous pouvez récupérer une photo supprimée de votre iPhone facilement.

En effet, l’application “Photos” possède un dossier « Supprimé récemment » dans lequel les images sont sauvegardées jusqu’à 30 jours après leur suppression. Si vous venez juste de supprimer votre photo, vous pouvez la retrouver via ce moyen. Il est également possible d’utiliser des logiciels externes comme Disk Drill, afin de scanner votre smartphone en profondeur à la recherche de vos fichiers ou images perdues.

Astuce n° 2 : Copier un texte à partir de l’appareil photo

Si vous avez besoin d’utiliser un texte depuis un document ou une image, votre iPhone peut vous y aider. Pour cela, il vous suffit de récupérer le texte à partir de votre appareil photo. En effet, les appareils photo d’iPhone ont une fonctionnalité qui détecte les textes et peuvent ensuite les copier pour travailler directement dessus.

Il vous suffit de :

Ouvrir votre appareil photo,

Positionner votre caméra sur le texte correspondant,

Des marques jaunes apparaissent sur votre écran pour vous indiquer le texte détecté.

Vous pouvez ensuite copier l’intégralité du texte ou seulement la partie dont vous avez besoin. Collez ensuite le texte correspondant dans l’application souhaitée afin de pouvoir l’exploiter.

Astuce n° 3 : Déplacer rapidement son curseur de texte

Il s’agit d’une astuce innovante qui deviendra vite un indispensable de votre quotidien. Il est possible de déplacer très rapidement votre curseur lorsque vous écrivez un texte ou un mail. Cette astuce peut être très utile pour corriger un long texte avec davantage de précision. Pour cela, il vous suffit de maintenir votre doigt appuyé sur la barre espace. Ainsi, vous transformez votre clavier iOS en véritable trackpad.

Astuce n° 4 : Déplacer en un clic vos applications

Si vous aimez garder votre fond d’écran bien organisé alors cette astuce est faite pour vous. Il est possible sur iPhone d’organiser les icônes d’application en fonction de leur nom, de créer des dossiers et sous-dossiers en fonction des différentes applications, en rassemblant les applications apr fonctionnalités, comme par exemple un dossier pour vos applications d’apprentissage de l’anglais ou un dossier pour vos réseaux sociaux. Cependant, lors de l’organisation de vos applications, le transfert des icônes d’une page à l’autre est une tâche fastidieuse et chronophage.

Il existe une astuce pour vous faciliter la vie. Pour cela vous devez :

Maintenir votre doigt appuyé sur la première application que vous souhaitez déplacer et choisir “Modifier l’écran d’accueil”,

Sélectionnez ensuite toutes les autres applications que vous souhaitez déplacer,

Toutes les applications se regroupent alors les unes sur les autres sous votre doigt,

Il vous suffit de lâcher votre doigt quand vous êtes dans le dossier voulu ou sur la page souhaitée. L’ensemble des applications se rangent alors automatiquement à l’endroit de votre choix.

Une astuce indispensable pour les maniaques de l’organisation.

Astuce n° 5 : Créer des raccourcis de mots

Il existe une fonctionnalité de remplacement très utile sur les iPhone qui vous aide à écrire plus rapidement vos textes, mails et SMS. Cette fonctionnalité sur iOS permet de remplacer certains raccourcis saisis au clavier par des termes ou des phrases spécifiques. Cela peut être utile, par exemple, pour les formules de politesse dans vos mails.

Pour cela, il vous suffit de :

Ouvrir l’application “Réglages”,

Allez dans “Général”, puis dans “Claviers”,

Sélectionnez le menu “Remplacement”,

Appuyez sur le bouton +, entrez l’expression que vous souhaitez utiliser et indiquez le raccourci à utiliser pour l’insérer.

Astuce n° 6 : Fermer en une seule fois tous vos onglets Safari

Lorsque vous naviguez sur internet via Safari, il arrive souvent que les différents onglets ouverts le restent indéfiniment. Les derniers modèles d’iPhone permettent de fermer automatiquement les onglets ouverts après une période donnée. Pour activer cette fonctionnalité, il vous suffit de :

Ouvrir les “Réglages”,

Sélectionnez “Safari” puis la section consacrée à “Onglets”,

Entrez dans “Fermer les onglets” et renseignez la durée après laquelle vous souhaitez que les onglets soient automatiquement fermés.

Cette astuce vous aide à alléger votre application Safari et améliore les performances de votre smartphone. Il est également possible de fermer manuellement tous ces onglets. Pour ce faire, maintenez votre doigt appuyé sur le bouton permettant de changer d’onglet et sélectionnez “Fermer les X onglets”.

Astuce n° 7 : Personnaliser le mode Vibration

Si vous aimez savoir qui vous contactez sans avoir besoin de regarder votre smartphone, vous savez qu’il est possible d’attribuer une sonnerie spécifique pour chacun de vos contacts. Cependant, en mode vibreur cette astuce ne peut être utilisée. Vous pouvez alors choisir une fonctionnalité peu connue et pourtant indispensable, la personnalisation du mode vibration. Vous pouvez ainsi assigner un mode de vibration unique pour tous vos contacts.

Pour cela, vous devez :

Ouvrez le contact souhaité et sélectionnez “Modifier”,

Cliquez sur l’icône “Vibration”,

Vous pouvez choisir parmi les différentes vibrations proposées par Apple,

Il est également possible de créer votre propre vibration en sélectionnant « Créer une nouvelle sonnerie ».

Astuce n° 8 : Annoter les images envoyées par mail

Lorsque vous envoyez une image par mail, vous pouvez facilement la personnaliser grâce à une fonctionnalité de votre iPhone. Pour cela, maintenez la pression sur la photo sélectionnée et dans le menu cliquez sur l’option “Annoter”. La photo sort alors de l’écran des mails et le menu permet d’effectuer les modifications nécessaires. Vous pouvez entourer quelque chose ou souligner le passage d’un texte. Une fois terminé, cliquez sur “Terminé”. La photo se réinsère alors automatiquement dans le message et vous pouvez envoyer le mail. Cette fonctionnalité permet de personnaliser différents types de fichier comme des PDF, PNG ou JPEG.

Si vous êtes accro à votre iPhone alors toutes ces astuces pourront vous être très utiles au quotidien. En exploitant au maximum les capacités de votre smartphone, vous gagnez en efficacité dans l’exécution de toutes vos tâches.