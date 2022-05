A la recherche d’un beau cadeau pour hommes ? Découvrez les caractéristiques spécifiques des montres hommes de la marque Charlie Paris. Ces accessoires peuvent être la solution pour offrir un cadeau stylé, même pour les plus exigeants.

Charlie Paris, une marque de qualité typiquement Made in France

La marque Charlie Paris résulte de la collaboration d’Ambroise et d’Adrien. Amis d’enfance, et tous deux passionnés de belles pièces, ils ont décidé de lancer en 2014 une première collection de montres françaises Charlie Paris conçues de A à Z dans l’Hexagone, soit dessinées, puis assemblées sur place. La première collection s’avère être un succès, et depuis ce temps, l’entreprise investit en enthousiasme et compétences pour offrir encore plus d’accessoires de qualité, avec la création de montres intemporelles et singulières. Mieux encore, outre le rapport qualité prix très concurrentiel, l’entreprise privilégie aussi la production responsable.

Une équipe compétente pour une production de qualité

L’équipe de l’entreprise d’horlogerie Charlie Paris est composée d’artisans horlogers professionnels et expérimentées. Les composantes de chaque montre représentent des éléments de qualité pour faire de chaque montre un produit durable et résistant. En témoigne le verre saphir, ou encore les boîtiers en acier 316L.

Les montres françaises Charlie Paris bénéficient d’une garantie de 2 ans, aussi bien pour les modèles mécaniques que les modèles automatiques. La marque ne lésine pas sur la qualité, d’où un contrôle qualité strict de chaque production avant la mise en vente.

Des modèles variés pour les montres pour hommes

Les montres françaises Charlie Paris se déclinent en de nombreux modèles et types pour permettre aux clients d’acheter en fonction de du goût, budget et utilisation. La collection de montres intemporelle de la marque permet de choisir entre montres à quartz, montres automatiques, montres électroniques, montres de sport, montres étanches ou encore montres de plongée. Concernant le bracelet des montres pour hommes, le choix se fait entre acier, nylon et cuir chez Charlie Paris.

L’élégance au rendez-vous

Aussi bien pour une montre homme à quartz qu’automatique, Charlie Paris privilégie le design intemporel et singulier afin d’avoir un modèle élégant. Les montres françaises Charlie Paris peuvent être classiques et contemporaines, mais elles sont équipées d’une silhouette citadine, de lignes dynamiques et de détails soignés qui les rendent uniques. A titre d’exemple la forme feuille des aiguilles renforçant le raffinement et la sobriété, tout en incarnant la qualité optimale. D’autres modèles adoptent un style esthétique et sportive à la fois, tout en étant séduisante, pour conférer un compromis parfait entre citadine et baroudeuse.

Des matériaux variés pour encore plus de style

En termes de bracelets, les montres françaises Charlie Paris offrent un choix entre cuir, acier et nylon pour le design homme. La marque privilégie les bracelets interchangeables pour permettre aux consommateurs d’adapter leur accessoire à toutes les occasions.

De nombreux aspects de matériaux sont proposés, entre autres le cuir grainé, le cuir lisse, le cuir de lézard ou encore le cuir d’autruche. Au même titre, de nombreux coloris permettent de mieux choisir, pour ne citer que le marron, le noir, le gris, le bleu ou encore le vert.

Pour les sportifs aguerris, les bracelets étanches conviennent mieux, fabriqués en nylon, avec des coloris variés, allant des plus sobres (noir, beige), aux classiques (bleu) et passant par les plus audacieux (vert). Ainsi, il est possible de se baigner avec son accessoire sans crainte de l’abîmer.

Enfin, afin d’arborer un style plus vintage, le bracelet en acier est le plus tendance. Sinon, le bracelet de montre en maille milanaise représente une bonne alternative. Charlie Paris propose de nombreux choix pour avoir la qualité au meilleur prix, tout en bénéficiant d’un accessoire typiquement français.

Quelques chiffres à retenir

Depuis quelques temps, les français ont privilégié la consommation de montres françaises Charlie Paris. En témoigne les 9,6 millions de montres vendues en France pour l’année 2020, pour les 65% de français qui portent une montre au quotidien. Ce chiffre a un peu baissé par rapport à l’année 2019 (11,2 millions), mais l’écart est justifié par la période de confinement. A noter que le montant du marché de la montre s’élève à 1,5 milliards d’euro en 2020, rien que sur le territoire français.

Quant à la vente sur le marché mondial, le chiffre d’affaires de la marque s’élève à 43 milliards d’euro en 2021. En termes de perspectives, d’après AlliedMarketResearch, ce chiffre augmentera à 52 milliards dans 5 ans.

Par Contenu Sponsorisé