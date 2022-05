Il ne sera plus obligatoire de porter le masque dans les bus, les trains, les avions ainsi que dans les taxis dès lundi prochain.

Les voyageurs vont enfin pouvoir tomber le masque dans les transports. C’est en tout cas ce qu’à annoncé ce lundi le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui supprime ainsi l’une des dernières mesures qui était toujours en vigueur.

« A partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l’ensemble des transports en commun. » a ainsi déclaré Olivier Véran à la sortie du conseil des ministres. Le port du masque ne sera donc plus obligatoire dans les trains, bus, taxis et avions, souligne de son côté l’AFP.

Si il n’est plus obligatoire de porter le masque dans les transports, les autorités le recommande dans ces lieux où les personnes sont souvent proches les unes des autres. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les aéroports et dans les avions de l’Union européenne, a de son côté indiqué l’Agence Européenne de la sécurité Aérienne (AESA), a fait savoir l’AFP.

UE: plus d'obligation de masques dans les aéroports et avions à partir de lundi (AESA) #AFP pic.twitter.com/2RfUAB3DW2 — Agence France-Presse (@afpfr) May 11, 2022

Par Jérémy Renard