Un comportement irrespectueux ! Ce mercredi soir, lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne, plusieurs supporters de Nice ont entonné dans les tribunes, un chant détourné en mémoire du joueur nantais, Emiliano Sala, décédé tragiquement dans un accident d’avion en janvier 2019.

Dès la 9ème minutes de jeu, les joueurs et les autres spectateurs ont pu entendre le chant suivant raisonner dans le stade : « C’est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau, Emiliano sous l’eau ! » un texte changé à la place de celui-ci « C’est un Argentin, qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala » qui avait pour but de rendre hommage au joueur qui a disparu tragiquement.

« L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera. » Le club OGC Nice, le 11/05/2022

Suite au comportement de plusieurs supporters de l’OGC NIce, le club n’a pas tardé à publier un communiqué

« L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera. Le club ne reconnait en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters. L’OGC Nice adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala. » peut-on lire sur la page officielle du site du club.

Le FC Nantes scandalisé !

Le club de Nantes a également réagi à la suite des chants entonnés ce mercredi soir contre l’ancien joueur de Nantes.

« Le FC Nantes a découvert avec effroi la teneur des chants de certains supporters de l’OGC Nice et ne peut que condamner fermement de tels agissements dégradant la mémoire d’Emiliano Sala. » peut-on lire. Le club de football qui a tenu à remercier toutefois « l’OGC Nice et son entraîneur Christophe Galtier pour leur soutien et leur condamnation ferme de tels propos. »

Par Jérémy Renard