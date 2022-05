En juin 2022 sortira dans les salles obscures le très attendu Jurassic World : Dominion, dont le titre français est Jurassic World : Le Monde d’Après. Ce troisième volet de la saga Jurassic World prouve la popularité jamais démentie d’une franchise qui ne cesse d’étendre son influence dans différents secteurs.

Jurassic World, une intrigue qui tient en haleine des millions de fans

Le deuxième volet de Jurassic World était sorti dans les salles françaises le 6 juin 2018. Cet immense succès critique et commercial (1.52 milliard de dollars de recettes au box office !) a entraîné les spectateurs sur Isla Nublar, désormais livrée aux dinosaures. Les fans ont ainsi pu suivre les palpitantes et nouvelles aventures de Claire Dearing et Owen Grady, partis à la rescousse des animaux en proie au réveil d’un dangereux volcan.

Dans l’attente de la suite de l’histoire, les amoureux de Jurassic World ont pu jouer à Jurassic World Evolution 2, sorti le 9 novembre sur PlayStation, Xbox et PC. De quoi les faire patienter avant la sortie du prochain film de Colin Trevorrow. Mais alors, à quoi s’attendre pour ce troisième film ?

Jurassic World : Dominion, un voyage dans le temps et l’espace

À la fin du précédent opus, Claire Dearing et Owen Grady tentaient de sauver les animaux de la catastrophe naturelle qui allait ravager leur habitat. Malheureusement, les dinosaures se faisaient capturer par un riche homme d’affaires, décidé à les vendre aux enchères à Lockwood Manor. Mais les immenses animaux parvenaient à s’échapper de leurs cages, s’enfuyant dans la nature, laissant les spectateurs avec cette question : « L’humanité peut-elle cohabiter avec les dinosaures ? ».

Le troisième et dernier volet de la saga s’annonce spectaculaire et saisissant. Les réalisateurs ont en effet peaufiné au maximum leur travail, tant sur les effets visuels que sur l’intrigue et ses subtilités. Il propose un monde où humains et dinosaures devraient vivre ensemble, avec les dangers que cela implique. Cette fois-ci, les passionnés de la franchise ne resteront pas sur une île du Costa Rica. Le long-métrage les fera au contraire voyager à travers le temps et l’espace.

Car les animaux préhistoriques se sont répandus sur toute la surface du globe et l’on parcourra donc les régions où leur présence est la plus importante. De plus, les réalisateurs proposent un saut dans le temps, des millions d’années en arrière, afin de comprendre l’histoire et les origines de ces créatures extraordinaires.

Jurassic World, la franchise star de la pop culture

Jurassic World, anciennement Jurassic Park, est une franchise médiatique américaine à grand succès dont l’influence sur la pop culture ne fait qu’accroître depuis les années 1990. Ainsi, de nombreuses marques et créations se sont inspirées de l’univers présenté dans les films, dont le premier est lui-même une adaptation du roman de Michael Crichton, Jurassic Park.

Dans le monde de la bande dessinée, les œuvres calquées sur la saga ne manquent pas. Une de plus populaires est la BD officielle du film qui reprend le même nom, Jurassic Park, publiée en 1993.

De façon générale, la présence des dinosaures et notamment du Tyrannosaurus rex ou T-Rex, se retrouve dans de nombreuses créations, notamment au cinéma. On peut ainsi voir des scènes avec cette créature qui rappellent les films de la franchise. Parmi eux, citons notamment Ready Player One, Dinosaur Island, et Kong : Skull Island. La liste ne cesse de s’allonger tant la course pousuite avec le T-Rex est devenue une scène culte du cinéma international.

Le monde du jeu dans sa diversité est très marqué par la figure du dinosaure et l’univers de Jurassic Park. Les sensations provoquées par le monde préhistorique et ses dangers transportent le joueur dans une aventure palpitante. De nombreux jeux vidéo basés sur la franchise sont sortis depuis les années 1990. Le secteur de l’iGaming propose aussi des machines à sous argent réel inspirées de Jurassic World comme Jurassic Park, T-Rex, ou Raptor Riches. Le casino en ligne LeRoiJohnny propose par exemple un jeu inspiré des dinosaures nommé Book of Dino. La marque Lego, quant à elle, s’est également emparée du phénomène en proposant le jeu vidéo LEGO Jurassic World qui reprend l’histoire des quatre premiers films de la franchise.

La franchise Jurassic World n’a pas fini d’éblouir ses fans. Jamais une espèce totalement disparue n’aura été aussi médiatisée. Il est fort à parier que le dernier volet de la saga populaire saura séduire un public de fans aussi fidèles que nombreux.

