Ce lundi, en fin d’après-midi, un adolescent de 13 ans a été violemment agressé à Pantin par un groupe d’une quinzaine de personnes, relate Le Figaro confirmant une information de l’AFP.

Les faits se sont produits aux environs de 18h30. Alors que quatre adolescents, deux filles et deux garçon marchaient au coin de la rue de la Liberté et de la rue Hoche, ces derniers ont soudainement fait face à un groupe de quinze individus.

Une agression ultra violente !

Les deux filles et un garçon parviennent à prendre la fuite mais la jeune victime se fait rapidement entourer par la bande. Cette dernière va alors être rouée de coups de poing et de pieds. Ses agresseurs ont l’ont ensuite frappé à coups de béquilles et de marteau. L’adolescent a également reçu plusieurs coups de couteau aux jambes.

L’adolescent, grièvement blessé, a été pris en charge par les secours avant d’être transporté en urgence vers l’hôpital Necker pour enfants à Paris, avec un pronostic vital engagé. Son état s’est depuis stabilisé, précisent nos confrères.

Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de cette violente agression.

