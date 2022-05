Le nouveau film de Doctor Strange le montre en train de devenir un médecin de garde pour l’univers lorsque Spider-Man et Wanda déchirent la réal.

Dans Dr strange multiverse of madness , le docteur Strange devient le médecin de garde lorsque le souhait d’oubli de Spider-Man dans Spider-Man : No Way Home et le chagrin de Wanda Maximoff au sujet de la Vision dans WandaVision brisent le tissu de la réalité et se retrouvent dans le multivers lui-même. Et quand America Chavez, plusieurs docteurs Stranges et un Illuminati énigmatique sont entraînés au centre d’une conspiration multiverselle, comment ce film Marvel affectera-t-il l’avenir du Marvel Cinematic Universe ?

L’univers Marvel compte déjà des millions de fans et il est difficile d’en douter . Mais peut-on s’attendre à ce que les films Dr Strange deviennent un univers à part entière dans un avenir proche ? C’est une question à laquelle on ne peut pas répondre de manière définitive, mais il y a de nombreuses indications à ce sujet. L’une d’entre elles est la popularité croissante du film lui-même auprès des spectateurs. Pour beaucoup d’entre eux, le personnage de Dr Strange est un favori. La quantité de produits dérivés qui sortent augmente également avec chaque nouveau film. De nombreux développeurs de jeux parlent déjà de sortir des jeux autonomes sur le Dr Strange. Même les développeurs de machines à sous, comme IGT, ont déjà commencé à préparer la sortie de . Bientôt, nous pouvons nous attendre à un ajout à la liste des machines à sous gratuites IGT . La seule question est de savoir comment s’appellera ce créneau.

Les fans et les spectateurs qui verront Multiverse Of Madness auront probablement un accueil mitigé en raison de la nouvelle formule adoptée par le film, qui s’inspire de WandaVision et s’éloigne de la formule « typique » de Marvel et du MCU. Et même avec cette approche unique, certaines citations du film se sont définitivement démarquées des autres.

10. « Votre sacrifice est plus grand que votre pouvoir »

Lorsqu’il atteint ce qui semble être l’ancien Livre des Vishanti au début du film, le Docteur Strange tente de maîtriser le monstre, mais en vain, en ayant recours à l' »absorption » des pouvoirs de la jeune fille qui l’accompagne. Cette fille, America Chavez, prétend ne pas savoir comment utiliser ses pouvoirs, et son Docteur Strange ne semble avoir aucun scrupule à la tuer dans le processus d’obtention de ses pouvoirs, qu’il prétend pouvoir mieux contrôler.

« Ton sacrifice est plus grand que ton pouvoir », dit-il, ajoutant que sa vie n’a aucun sens par rapport au grand calcul de l’univers. Le monstre (le Gargantos d’une autre civilisation ancienne comme l’Atlantide) parvient à tuer son Doctor Strange, et America ouvre un portail en forme d’étoile, l’envoyant dans l’univers du Doctor Strange. Bien que cette réplique ne soit pas répétée dans le film, c’est un signe des choses à venir – que si America ne peut pas contrôler son pouvoir de saut dans l’univers, peut-être que la tuer peut empêcher ce pouvoir de tomber dans de mauvaises mains.

9. « Mais tu n’as toujours pas eu la fille »

Après l’horrible introduction, on voit Doctor Strange en tenue de soirée assis dans une église, où son ancien rival neurochirurgien Nicodemus West est assis à côté de lui. Alors qu’il discute des décisions prises par le Docteur Strange pour trouver des moyens de vaincre Thanos et de sauver l’univers, Nicodemus lâche une phrase qui fait l’effet d’une bombe : « Mais tu n’as toujours pas eu la fille. »

Cette phrase est suivie d’un plan de Christine Palmer en train de se marier, le Docteur Strange étant clairement désemparé par le fait que les choses n’ont jamais semblé fonctionner entre eux. Son acceptation lente de ce destin est reflétée tout au long du film, où une autre Christine dans l’univers Illuminati a accepté la perte de son propre Stephen, et comment Darkhold Strange a lutté avec la même perte. Après avoir exprimé combien il l’a aimée dans le même univers et combien il a simplement peur, la Christine de l’Illuminati dit au Docteur Strange original d’affronter ses peurs. Il n’a peut-être pas eu la fille, mais le Docteur Strange a peut-être trouvé un vrai chemin vers le bonheur.

8. « J’ai fait le seul jeu que nous avions »

Lors de sa brève discussion avec Nicodème dans l’église, le rival neurochirurgien de Strange a exprimé comment il a perdu ses deux chats et son frère après le Blip, et se demande s’il y aurait eu un moyen pour Strange de trouver une autre voie. « J’ai fait le seul jeu que nous avions », a-t-il dit, laissant entendre qu’il n’y aurait pas eu d’autre moyen de vaincre Thanos que sa méthode.

C’était un point intéressant tout au long du film, car il est mis en évidence que le Docteur Strange avait effectivement exploré de nombreuses options pour tenter de vaincre Thanos dans divers univers. Dans l’univers Illuminati, par exemple, l’Illuminati Strange avait apparemment eu recours au Darkhold et à la marche dans les rêves pour trouver la solution parfaite. Un Supreme Strange corrompu semble avoir réussi tout de même, seulement pour que son Univers Suprême soit détruit lors d’une incursion.

7. « That Hardly Seems Fair »

Dans les bandes-annonces, Scarlet Witch et Doctor Strange ont eu une courte discussion sur le fait de « changer le destin » en traversant le multivers. Lorsque le Docteur Strange a insisté sur le fait que sa décision personnelle de sauver l’univers était la « bonne », Scarlet Witch a répliqué par quelque chose qu’elle a remarqué à propos d’une décision personnelle qui implique de briser les lois de la physique : « Vous brisez les règles et devenez un héros. Je vais le faire et devenir l’ennemi. »

Et tandis que Strange rétorque qu’ils étaient en état de guerre et que le plus grand bien était en jeu, Scarlet Witch n’a pas tardé à souligner cette hypocrisie. Elle informe une fois de plus Strange de son dégoût pour cette prise de position plutôt hypocrite lorsque Strange, lui aussi, utilise la marche en rêve du Darkhold comme moyen de la combattre, juste au moment où il la réprimande pour avoir recours à ses méthodes pour atteindre ses propres objectif

6. « C’est moi qui suis raisonnable »

Lorsque Doctor Strange confronte Scarlet Switch au fait qu’elle poursuit un Doctor Strange alternatif et America Chavez pour l’acquérir elle et ses pouvoirs, elle dit « C’est moi qui suis raisonnable ». Elle prononce à nouveau cette phrase lorsqu’elle monte elle-même au front et tente d’emmener America de force dans une bataille magique à Kamar-Taj. Alors qu’une grande partie de Kamar-Taj est dévastée après la bataille qui s’ensuit, cette phrase devient d’autant plus évidente lorsque Scarlet Witch devient plus désespérée pour acquérir l’Amérique.

Cela se voit lorsque Scarlet Witch commence à tuer sans pitié les Illuminati, un groupe d’Avengers supposés être les plus puissants de la Terre-838. Ses méthodes « extrêmes » ont également été révélées dans WandaVision, lorsqu’elle a pris le contrôle de Westview, et même dans Endgame, lorsqu’elle a été capable de combattre Thanos toute seule alors qu’il a fallu les trois Grands (Captain America, Iron Man et Thor) pour à peine faire une entaille au méchant. Elle le souligne même à Wong plus tard dans le film, lorsque Scarlet Witch possède le pouvoir d’essayer de conquérir le monde – mais tout ce qu’elle voulait, c’était être avec ses enfants.

5. « Qu’arrive-t-il à leur Wanda ? »

Lorsque Scarlet Witch rattrape finalement America, Doctor Strange et Wong dans les couloirs de Kamar-Taj, elle leur montre exactement ce qu’elle voulait. Après leur avoir montré des aperçus de l’univers avec le Darkhold, elle dit qu’elle sait qu’il y a des univers où elle est avec ses enfants comme elle les voit dans leurs rêves – et que se réveiller sans eux est devenu un cauchemar. Tout ce qu’elle voulait, c’était être dans un univers où elle pourrait être avec eux.

C’est alors que le Docteur Strange a posé la prochaine question logique : « Qu’est-ce qui arrive à leur Wanda ? » Car après tout, Scarlet Witch devrait tuer une autre Wanda pour être sûre de pouvoir être avec ses enfants. Elle ne répond pas à cette question, car le Docteur Strange l’engage presque immédiatement dans un duel magiqu

4. « Juste parce que quelqu’un trébuche »

Lorsque Doctor Strange est amené aux Illuminati pour un interrogatoire, ils révèlent que leur version de Doctor Strange a réuni le groupe pour prendre les décisions les plus difficiles. L’une de ces décisions est celle d’exécuter le Docteur Strange après que l’équipe ait réalisé qu’il était la plus grande menace de leur univers après avoir dépendu du Darkhold pour trouver des moyens de vaincre Thanos…

Et alors que l’Illuminati Mordo a déclaré qu’il hésitait à faire confiance à Strange suite à l’attaque de la Sorcière écarlate contre Black Bolt et ses semblables alors qu’elle était dans le corps de l’Illuminati Wanda, l’Illuminati Charles Xavier déclare : « Ce n’est pas parce que quelqu’un trébuche et perd son chemin qu’il est perdu à jamais ». Si cela implique une confiance particulière dans ce nouveau Doctor Strange, c’est aussi un rappel intéressant de X-Men : Days Of Future Past, où un Professeur X plus âgé discute avec son homologue plus jeune de la nature de l’espoir.

3. « Faites-vous confiance, faites confiance à votre pouvoir »

Lorsque Scarlet Witch parvient finalement à soumettre America et commence à lui voler ses pouvoirs, Doctor Strange fait un ultime effort en marchant en rêve à travers son homologue morte et en combattant Wanda avec les pouvoirs des damnés. Pendant que Wong s’efforce de garder Wanda captive, Strange se rend en Amérique avec l’intention de lui voler ses pouvoirs. Cette fois, America ne se débat pas, comprenant enfin son rôle. Cependant, Strange vacille et lui dit : « Fais-toi confiance, fais confiance à ton pouvoir, c’est comme ça que tu l’arrêteras ».

Alors qu’America rétorque qu’elle ne sait pas comment contrôler ses capacités, Strange la contrecarre en lui rappelant que ses dérapages « accidentels » les ont toujours amenés là où ils devaient être. Cela donne à America un nouveau sentiment d’identité, et lui permet enfin d’accepter ses capacités.

2. « Sachez qu’ils seront aimés »

Lorsque America se rend compte qu’elle ne peut pas vaincre la Sorcière écarlate en termes de puissance, elle dit simplement « Je ne peux pas te battre, alors je vais te donner ce que tu veux » et l’envoie dans un autre univers où une Wanda alternative et ses enfants profitent de la télévision. Les enfants ont peur de sa présence et commencent à l’insulter, au point de lui lancer des objets jusqu’à ce qu’elle les maudisse. Elle insiste pour être leur mère, surpassant même la Wanda alternative en termes de pouvoir.

La prise de conscience que ses enfants ont peur de sa présence brise la sorcière écarlate. La Wanda alternative s’approche d’elle et lui dit : « Sache qu’ils seront aimés ». Cela semble ramener Scarlet Witch à la réalité, réalisant que si elle ne peut pas avoir d’enfants à elle, l’amour qu’elle leur porte doit correspondre à celui que les autres Wandas éprouvent pour leurs propres enfants. Peut-être même plus, si l’on considère que ces autres Wandas ont passé des années à élever ces enfants. C’est avec cette prise de conscience que Scarlet Witch se retire et met fin à son carnage.

1. « Êtes-vous heureux ? »

À la fin de leurs épreuves, on voit le Docteur Strange accompagner Wong pendant la réparation de Kamar-Taj, America étant formée aux arts sorciers. Tout en discutant, le Docteur Strange demande soudain à Wong : « Je voudrais te demander quelque chose : es-tu heureux ? ». Wong admet que même s’il se demande certainement si ses autres moi sont plus heureux que lui, il est heureux de la vie qui lui est donnée. Le Docteur Strange semble satisfait de cette réponse et s’en va.

Dans la scène suivante, on voit le Docteur Strange marcher gaiement dans une rue avant de s’effondrer au sol, avec le même éveil du troisième œil que celui du Darkhold Strange. Bien que cela puisse impliquer que Darkhold Strange possède Strange, cela pourrait également faire référence au fait que Strange a finalement débloqué le troisième œil d’Agamotto. Quoi qu’il en soit, la définition du bonheur est un thème clé du film, Wanda et Strange cherchant à savoir si le bonheur est un état de réalité « parfait » dans le multivers ou un état d’être qu’ils doivent accepter.

