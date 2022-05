Le jeu d’horreur multijoueur rend hommage à la saga mythique de Sam Raimi. Mais qu’en est-il de ce jeu vidéo…?

La trilogie Evil Dead créée par Sam Raimi propose désormais une version en jeu vidéo qui s’inspire des films d’horreur. Développé par Boss Team Games et Saber Interactive, Evil Dead : The Game propose des parties en coopération et des combats multijoueurs, joueur contre joueur en PVP.

On y retrouve notamment le personnage phare, à savoir Bruce Campbell dans le rôle d’Ash Williams mais également le personnage de Kelly Maxwell de la série télévisée Ash vs Evil Dead.

Le titre sorti sur multiplateformes (PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC) le 13 mai dernier.

Evild Dead : The Game Evild Dead : The Game menu_scr_HUD_02

Un jeu axé principalement en multijoueurs

Dans Evil Dead : The Game, le joueur aura la possibilité de jouer deux scénarios différents. Soi il incarnera l’un des 4 survivants de la partie ou alors il dirigera l’armée de monstres qui auront pour mission de tuer les personnages emblématiques de la série.

Le joueur qui incarne un personnage à la troisième personne, aura différentes missions qu’il devra accomplir dans plusieurs zones de jeu réparties sur une carte accessible à tout instant. Le but du survivant étant de parvenir à fermer le Necronomicon permettant ainsi de remporter la partie.

Que vous soyez survivants ou démon, vous devrez systématiquement récupérer des os et des âmes pour améliorer vos compétences afin d’augmenter votre puissance d’attaque pour vaincre plus facilement vos adversaires.

Suivant la classe que vous prenez, (Survivants ou Démons), les objectifs ne seront pas les mêmes.

Côté Gameplay, le jeu se prend en main assez facilement avec des mouvements simples et des touches pas trop complexes à mémoriser. Les mouvements des personnages que l’on incarne sont plutôt fluide. Seul petit bémol, toutes les parties s’enchaînent ce qui nous laisse une impression de déjà vue.

Evil Dead : The Game est un jeu principalement axé multijoueurs même si vous aurez toujours la possibilité de lancer une campagne solo. Notons toutefois qu’il ne sera pas possible de partir en solo sans disposer d’une connexion internet, ce qui peut rend le jeu moins attrayant pour les joueurs ne disposant pas d’internet qui et ont pour habitude de ne pas jouer en multijoueurs.

Evild Dead : The Game Evild Dead : The Game Evild Dead : The Game

Pour la partie multijoueurs, il est d’autant plus importants de jouer en coopération avec des amis avec qui on à l’habitude de jouer et ceci tout simplement parce que le mode multijoueurs peut s’avérer être très compliqué lorsque l’on joue avec des inconnus.

Pour finir, Evil Dead : The Game propose une multitudes de choix qui sauront satisfaire les joueurs en respectant la série d’horreur de Sam Raimi. Il est toutefois dommage que le titre ne propose que deux cartes un peu répétitives sur le long terme.

Evil Dead : The Game reste un bon jeu qui propose une aventure et expérience angoissante même si l’on aurait apprécié que les développeurs poussent encore le réalisme plus haut.

Par Jérémy Renard