Au lendemain des incidents qui sont survenus aux abords du Stade de France, ce sont de nouveaux débordements qui ont eu lieu en marge du match opposant Saint-Etienne à Auxerre lors des barrages Ligue 1 et Ligue 2.

Les autorités françaises n’arrivent-elles plus à gérer la sécurité aux abords des stades en France ? C’est la question que l’on peut se poser à la suite de ce nouvel incident survenu ce dimanche soir en fin de rencontre entre les deux équipes Saint-Etienne et Auxerre.

Si Auxerre est parvenu à remporter la rencontre, permettant à l’équipe de repasser en Ligue 1 face aux Verts, de nombreux spectateurs ont rapidement envahi la pelouse du stade Geoffroy-Guichard où se tenait la rencontre.

Les stadiers ont très rapidement été dépassés par les évènements lorsque des fumigènes ont été allumés en plein milieu de la pelouse. Par mesure de sécurité, l’ensemble des joueurs, ont été escortés dans les vestiaires avant que les forces de l’ordre rétablissent la situation à l’aide de gaz lacrymogènes pour disperser la foule de supporters, comme en témoignent les images rapportées de BeIN SPORTS.

« Scène surréaliste à l’issue de #ASSEAJA ! Juste après le but de la montée pour l’AJ Auxerre, des « supporters » font irruption sur le terrain et lancent pétards et fumigènes… » ont ainsi commenté nos confrères.

😱 Scène surréaliste à l'issue de #ASSEAJA !

👉 Juste après le but de la montée pour l'AJ Auxerre, des "supporters" font irruption sur le terrain et lancent pétards et fumigènes… pic.twitter.com/YFsf2wqfWG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 29, 2022

De son côté, la Préfecture rapporte qu’au moins deux joueurs de l’équipe Auxerroise, 17 supporters ainsi que 14 policiers ont été blessés en marge de ces incidents particulièrement violents.

Des incidents qui interviennent 24 heures après ceux qui se sont produits samedi soir au Stade de France, lors de la finale de la Ligue des Champions, opposant le Real Madrid à Liverpool, quand plusieurs supporters sont parvenus à pénétrer dans le Stade en franchissant les barrières.

Par Jérémy Renard