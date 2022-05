Le journaliste Reporter Images, Frédéric Leclerc Imhoff, est mort sous un bombardement, ont annoncé Emmanuel Macron et BFMTV.

Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste Reporter Images, qui couvrait la guerre en Ukraine pour la chaîne BFMTV, a été tué, a annoncé ce lundi le président Emmanuel Macron sur Twitter.

Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j’adresse mes condoléances. À celles et ceux qui assurent sur les théâtres d’opérations la difficile mission d’informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

L’immense peine de Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV qui rend hommage à Frédéric Leclerc-Imhoff.

De son côté, la chaîne d’information BFMTV, a publié un message sur son compte « Frédéric Leclerc Imhoff est mort. A @bfmtv, la douleur est immense. Frédéric, journaliste reporter d’images était courageux et discret . Nous perdons un collègue et un ami. Nos pensées vont à sa famille, ses amis, et à @BranchtMaxime qui l’accompagnait et à qui nous avons parlé. » peut-on ainsi lire. Le journaliste avait 32 ans.

Frédéric, journaliste reporter d’images était courageux et discret . Nous perdons un collègue et un ami. Nos pensées vont à sa famille, ses amis, et à @BranchtMaxime qui l’accompagnait et à qui nous avons parlé — BFMTV – Matinale (@PremiereEdition) May 30, 2022

Nous apportons tout notre soutien à la famille de notre confrère tragiquement disparu.

Par La Rédaction