L’animateur qui était accusé par plusieurs médias d’avoir fraudé pour entrer samedi soir dans le Stade de France pour voir le match Liverpool – Real Madrid, a fait une mise au point dans son émission ce lundi soir.

C’est une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui a mis le feu aux poudres ce samedi. Dans cette dernière, on peut-y voir un jeune homme qui se trouve aux côtés de Cyril Hanouna à l’entrée du stade de France, au moment où de nombreux supporters ont fraudé quand d’autres sont parvenus à enjamber les grilles pour pénétrer dans le stade.

La vidéo qui s’intitule « Cyril Hanouna fraude au Stade de France » a ainsi été massivement relayée sur internet et dans la presse, montrant l’animateur de C8 passer sous les barrières de sécurité. Sauf que Cyril Hanouna, n’a jamais fraudé et qu’il était bien détenteur de billets pour venir voir la finale de la Ligue des Champions avec son fils Lino.

Ce lundi, dans son émission de TPMP, Cyril Hanouna, a ainsi démenti ses fausses informations qui ont circulé sur internet durant tout le weekend. « Comme il y a eu énormément de faux billets, la machine s’est bloquée et il n’était plus possible de passer. » explique ainsi l’animateur qui a eu l’information confirmée par l’un des agents de sécurité présent ce soir-là au Stade de France, invité en plateau. Ce dernier ayant précisé que Cyril H. était bien détenteur de deux billets.

Par La Rédaction