Les autorités paraguayennes ont annoncé ce lundi qu’elles allaient intensifier les recherches à la suite de la disparition de deux jeunes filles allemandes qui sont entrées dans le pays en novembre dernier. Depuis janvier, elles n’ont plus donné signe de vie.

Selon la chaîne de télévision paraguayenne, ABC TV, Clara Magdalena Egler (10 ans), est entrée au Paraguay avec son père, Andreas Rainer Egler (46 ans) ainsi que sa nouvelle épouse, Anna Maria Egler, âgée de 35 ans et la fille de cette dernière, Lara Valentina Blank, âgée de 11 ans.

Le couple et les deux enfants sont entrés au Paraguay le 27 novembre 2021 et les deux jeunes filles ont été aperçues pour la toute dernière fois le 19 janvier 2022. Depuis, elles n’ont plus donné aucun signe de vie.

Le couple n’avait pas l’autorisation de quitter l’Allemagne

De son côté l’Est Républicain rapporte que le couple n’avait pas l’autorisation de quitter l’Allemagne avec leurs deux filles respectives en raison de procédures familiale et judiciaire en cours. La maman de Clara qui s’est exprimée lors d’une conférence de presse, a demandé à son ancien compagnon de revoir sa fille.

« Andreas, je te supplie de mettre fin à ce cauchemar. Ce n’est pas une vie normale. Communiquez avec nous. Les filles ne peuvent pas fuir toute leur vie. » a déclaré Anne Maja Reiniger-Elger en larmes devant les médias. Cette dernière qui s’est dite prête à abandonner les poursuites judiciaires si elle pouvait revoir sa fille.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le couple serait entré au Paraguay pour y rejoindre une communauté de colons allemands anti-vaccin.

Par Jérémy Renard